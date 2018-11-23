苦戰20小時 清點到手麻累到趴

九一合選票加上公投票多到爆，各地選務人員忙翻天，上圖為桃園區超過450萬張選票，21日出動40人苦戰16小時才清點完。左下圖為新竹縣租了13台點鈔機幫忙清點，從早數到晚。右下圖為台東市最長選票達78公分，共列了22名議員候選人號次及名字。（蔡依珍攝、邱立雅翻攝、中央社）

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中國時報
邱立雅、／綜合報導

2018九合一選票跟公投票21日陸續送達各鄉鎮市區公所，由於公投案多達10案，選務人員形容是「有史以來最多的選票」，新竹縣選委會更破天荒出動點鈔機清點選票，嘉義縣因日前發生選票險些外流事件，更是花了20小時清點，桃園市桃園區公所出動40人，從上午9點數到次日凌晨2點，長達16小時的清點作業，選務人員忍不住說：「想都不敢想投開票日會忙成什麼樣子！」

10個公投案讓新竹縣多了445萬張公投票，縣府趕緊跟台北的廠商租借13台點鈔機，加入清點行列，是新竹縣選務工作史上頭一遭。民政處長吳聲祺說，從21日點算公投票，當天就清點到近午夜，22日也加班才全數清點完，點鈔機從早運轉到晚，整整2天都跟著選務人員一起「加班」，忙得「團團轉」。

「清點一整天，才將所有票確認完成。」有選務人員抱怨說，「清點到手都麻痺了」、「換算成時薪，簡直比超商工讀生還低」。台中警方表示，因票數太多，光護票就比往年多2倍人力，還分成公投票、市長與市議員、里長等3批次運送；嘉義縣選委會對選票運送更是謹慎，由20名員警全程戒護，運至選務中心後，確認票數正確後密封，再交由員警24小時輪班看守。

「開票當天，開完選舉才開公投，恐怕要撐到半夜了。」嘉義縣選委會副總幹事張啟模指出，依往年經驗推測，2014年公職選舉全數開完已11點，今年可望因現場人員增加提前到10點，但公投票10案分3票匭，以1匭平均開1小時計算，最快可能要半夜1點半至2點才開完。

桃園區是全桃園市人口最多的行政區，選舉人數逾34.5萬人、選票逾450萬張，奮戰超過16小時才清點完畢，選務人員不滿地說，票種和張數創歷年新高，光是清點就累到趴，根本是在整基層公務人員。

(中國時報)

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