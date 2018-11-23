返鄉投票去 雙鐵客運一票難求

國民黨台北市長候選人丁守中（中）、國民黨副主席郝龍斌（右四）及立委王育敏（右）等人22日在台北車站東三門舉行「北漂返鄉投票」記者會，呼籲北漂青年返鄉投票救台灣。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉燒出返鄉熱潮！今年各縣市選情激烈，不少民眾已決定提前返鄉，投下神聖一票，今日上午台鐵自強號與高鐵南下的長途班次幾乎客滿，下午的國道客運也是一票難求，有業者稱，「感覺投票率會很高！」。

根據往年經驗，選舉周末會增加3至5萬的客運人次，周五晚上起為疏運高峰，交通部公路總局2周前就發函給客運業者，要求儲備運能與增加班次，以應付選舉需求。

統聯客運指出，今年選舉班次約比平常周末多3成，尖峰時段幾乎已客滿，尖峰時間1天可開出1000多個班次，今日下午3時過後，從六都出發的班次都已客滿，還想買票的民眾，只剩下早上的座位；至於周六中午前的班次，也幾乎客滿。

國光客運說，今日下午5點至晚間9點，預售票銷售狀況平均超過7成，例如台北─嘉義已經完售，台中─高雄也賣9成5以上，熱度堪比母親節。為支持民眾返鄉投票，國光本周末將發折價券給購買中、長途車票的民眾，下次搭車可抵20至30元。

高鐵預計明天就會出現首波返鄉高峰，上午9時過後，南下長途班次幾乎客滿，傍晚及晚間部分北上列車也是客滿；投票當天，中午前南下、北上列車已全部客滿。

台鐵統計，南下的自強號長途座位，明天中午過後已經客滿，莒光號仍雖有座位，但到晚上6時之後也幾乎沒位置；民眾若想趕在周六投票截止前返鄉，長途只剩下莒光號有座位。由於許多旅客搶不到東部的車票，台鐵昨宣布，11月23日起至25日，東線普悠瑪號、太魯閣號等將發售無座票，每列次限量120張。

高速公路局預估，國道在投票日當天將增加5％車流，以南下車次為主，整體交通量約為105萬輛，上午南下壅塞路段為國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段及國5等，為維持國道主線服務水準，將比照例假日以機動方式開放路肩及匝道儀控措施疏導。

(中國時報)

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