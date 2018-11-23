猛往自己臉上貼標籤的東廠

2018年11月23日 04:12 中國時報 季節

黨產會於今年8月出版《黨產研究》別冊─檔案選輯一書，但卻在11月20日選舉前4天突然將電子檔放上官網，引發是否企圖影響選情的熱議，身為獨立機關，如欲維護其公信力，應出面說明釋疑。

首先該書既然已在8月出版，為何那時不放上網，偏要過3個月後選前倒數時刻，才突然放上網？黨產會從成立之初，到後來只鎖定國民黨進行抄家，讓外界質疑該機關是執政者用以弱化政敵的政治工具。

如今，隨著民進黨各地方選情陸續拉警報的敏感時刻，黨產會選在這節骨眼發出《黨產研究》別冊電子檔，甚至主動在PTT上宣傳，其背後難道沒政治目的？

再者，依黨產會官網說明，《黨產研究》期刊每年發行2期，去年8月發行第1期並於去年10月上網。今年3月發行第2期，5月放上官網；10月發行第3期並於11月15日放上官網。

弔詭的是，為何今年除了正常的1年2期外，還額外出版別冊？

別冊收錄大量早年黨產資料，還收錄1990年代時任新黨立委林郁方、李慶華對於國民黨黨產的質疑言論，其背後所要凸顯的用意，不是很明顯嗎？

當愈來愈多人將黨產會貼上「東廠」標籤時，如果這個機關認為外界質疑都是錯的，那麼他們該做的，就是謹言慎行，嚴守行政中立，以行動掃除外界負面觀感，而不是在敏感時刻丟出針對性強烈的文件，若要人民相信你真的不是蔡政府的另一座「東廠」，真是不容易呢。

(中國時報)