選前公開黨產研究 被酸不操作可惜

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中國時報
、周毓祥／台北報導

黨產會於8月出版《黨產研究》別冊─檔案選輯一書，收錄該會找到的黨產文書，明天就是九合一選舉投票日，黨產會又將該書的電子檔放上官網，甚至主動上PTT宣傳，引發政治聯想。對此，黨產會發言人施錦芳昨日表示，這只是例行公事，與選舉無關。

《黨產研究》別冊的電子檔於本月20日放上官網後，曾任黨產會委員的林雨蒼隨即於21日上批踢踢(ptt)八卦版發文指出此一消息，儘管引來部分網民讚許，但也有網友模擬當初促轉會前副主委張天欽的話：「來的正是時候，不操作很可惜」，暗諷黨產會想藉此影響選舉；還有網友不滿的嗆說：「拿幾十年前的事情，想掩飾全面執政失敗？」

對此，施錦芳表示，這是例行的公事，且這是公開發行的東西，只不過是整理一下。

對於外界質疑黨產會官網載明《黨產研究》一年只會出2期，如今為何又額外出一本「別冊」？施錦芳並未多加解釋，只說網路上各種懷疑聲浪很多，很多不切實，如果每個都要回應，回應不完。

對此，國民黨立委曾銘宗昨天指出，黨產會是獨立機關，該依法行政，但卻在選舉前幾天把這放上官網，目的是甚麼，應該跟外界講清楚，是意圖影響選舉？不然哪有必要在此時把這放上官網。

曾銘宗說，黨產會作為獨立機關卻自失立場，且過去黨產會追討黨產作為遭法院裁定違法，基本上黨產會已是準違憲機關，竟然還在選前發布這種想操作選情的資料，呼籲大法官針對黨產條例解釋，趕快解散黨產會。

國民黨文傳會代主委唐德明則說，民進黨執政無能，只好靠老招，但台灣人民早看穿了，以為這樣就能夠遮掩一意孤行，吃相難看的執政成績？這真是太天真了。

(中國時報)

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