選戰最後關頭 45假消息未結案

2018年11月23日 04:12 中國時報 林郁平 、 曹婷婷 、 曹明正 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選情緊繃，假消息、激烈言論滿天飛，近期網路出現兩則暗殺韓國瑜的留言，刑事局前天在北市約談47歲趙姓男子到案，趙坦承貼文，但強調無任何犯意或煽動他人，被依恐嚇危害安全罪嫌送辦；另則訊息IP位置來自新加坡，初步排除台籍或陸籍人士所為，已協請星國警方追查。

韓籲別再興風作浪

韓國瑜得知警方逮捕在網路留言暗殺者後說，這些過度極端、暴力的主張，在民主多元政治環境實在沒必要，尤其工程師住台北，他在高雄選舉，「別人在那邊吃米粉，你在那邊喊燒是什麼意思？」希望這些民眾不要再用抹黑造謠、興風作浪文字，並推崇警方辦案速度，強調對治安非常有信心。

網友14日在PTT發表一篇陳其邁提起228事件的文章，隨後有人留言「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，因言論已涉及恐嚇危害安全罪嫌，屬於公訴罪，檢警主動追查。

刑事局前天在士林將趙男約談到案，發現未婚的趙並非北漂青年，在律師事務所擔任翻譯，卻自稱工程師，而趙沒有特定政黨傾向，但對政治與選舉很熱衷，時常在PTT發表言論。他也坦承貼文，卻認為情緒性字眼不會傷人，不知觸法，強調沒有犯意或煽動他人犯罪，對此懊悔不已。

另嗆殺犯IP在星國

另個臉書帳號「Liang Tang Wong」，17日在韓國瑜粉絲專頁留言也要暗殺韓國瑜，高雄地檢署指揮刑事局與高雄市刑大組專案偵辦，警方行文臉書公司，查出IP登入位置在新加坡，並無使用跳板程式或匿蹤，且帳號名稱可能是嫌犯本名。

警方發現，該帳號在臉書上只貼了一張旗幟圖片，沒有發布任何動態消息或資訊，懷疑帳號是專門用來留下偏激言論的工具，已將資料提供星國警方協助，若證實是境外人士所為，將進行境管。

警方統計，選舉期間共受理網路不實言論133件，已偵破移送87件103人，45件仍在偵辦，檢方受理選舉賭盤案40件，高市警方前天再查獲張姓當鋪店老闆自9月起透過Line供熟人下注高雄巿長選舉賭盤，初查已有20人下注，賭金將近300萬元，張經檢方複訊後，25萬元交保。

高雄又破選舉賭盤

據了解，30歲張男在左營區經營當鋪，供熟人下注，押注的盤口除PK盤還有讓票，警方查出張在Line上開記事本記帳，由於名單上大多數只寫綽號及下注金額，將擴大清查。

(中國時報)