韓選前之夜 警察跟著禿子走

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中國時報
／台北報導

選前之夜，全台近7萬名警察上緊發條，全面警戒，警政署針對各地候選人的造勢、遊行掃街活動，部署縝密的維安計畫。警政署長陳家欽今天坐鎮指揮所，同步與各直轄市、縣市警察局長進行視訊會議互動，並以319槍擊案為教訓，管制使用鞭炮，務求滴水不漏，讓選舉能平安順利、公平公正進行。

高雄市長候選人韓國瑜今晚號召277個禿頭團應援，因恐有魚目混珠的顧慮，韓陣營已取消大進場。警政署表示，尊重候選人活動創意，不論禿頭團有多少人，警方會以器材和人力阻隔，且護衛、緊盯韓本人，強調「禿子跟著月亮走，警察跟著禿子走。」

此外，另名候選人陳其邁與韓都言明，選前之夜不穿防彈背心，警政署指出，會持續與候選人溝通，但不影響嚴密的維安部署計畫，根據過去319與連勝文遭槍擊案的經驗，會以情蒐預防、場地安檢、人海戰術、器材等方式，確保候選人安全。

警政署保安組表示，將嚴密清查場地，部署必要警力，另強化防爆作為，由各警局審酌狀況，申請刑事局防爆大隊與器材，加上保三警犬隊支援場檢，針對舞台、周邊場所、流動廁所等處偵檢，並在舞台周邊部署警力，由幹部帶班，注意現場可疑分子。

有鑑319槍擊案，現場鞭炮聲不絕於耳。各地警局在候選人掃街拜票時，已先協調主辦單位或勸導民眾，勿於候選人抵達時放鞭炮，避免不法分子可趁之機，必要時，員警會強制熄滅鞭炮煙火。

此外，北市選前之夜，柯文哲、丁守中、姚文智3人都舉辦大型造勢晚會，其中，丁守中造勢晚會在凱道，姚文智在市府廣場，柯文哲則在原四四南村停車場，相關周邊道路均進行交管。台北市警局動員超過2000名警力投入，其中柯、姚晚會將採大進場方式，警方特別加派各一個分隊40名警力保護。

另總統蔡英文將參加姚文智的場合，姚文智選前之夜晚會維安規模將比照總統蒞臨場所，加派警力維護，確保活動順利進行。

(中國時報)

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