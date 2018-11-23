藍委踼館嗆下台 幸福盟告陳英鈐

中選會撤違法公投公告並補刊花費931萬，國民黨立委22日將中選會標誌貼上「西廠」字樣，並要求主委陳英鈐下台。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

中選會重新公告被認定違法，中選會登報說明補救，幸福盟理事長曾獻瑩及公民行動總召游信義，昨到台北地檢署按鈴提告陳英鈐涉嫌妨害投票罪。國民黨立法院黨團則直衝中選會，要求主委陳英鈐、副主委陳朝健應辭職下台，且自負損失，不該由人民的納稅錢負擔。

曾獻瑩說，愛家公投每一案都約有70萬人連署，期盼能有一次公平、公正的公投機會，沒想到從提案至今遭受中選會不斷的打壓，24日就要投票了，選舉公報上的登載資訊竟是違法。

中選會該依法行政卻不作為，對公投造成難以回復的傷害，還要使用在網路公告及刊登報紙等補償方式，曝光率遠不及送達各戶的900萬份公報。且監察院也已發函，要求中選會說明，為何僅在媒體刊登關於公投案的撤銷公告，對於已發放的選舉公報，沒有任何「以紙本更正及送達選舉人」作為。

幸福盟認為，中選會知法犯法，本可停止錯誤，卻執意延誤執行法院裁定停止執行，釀成不可回復傷害。公投是直接民主，公民權利及程序正義已遭中選會違法踐踏，主委應負最大責任。

由於登報說明所需經費931萬元，將由行政院第二預備金支付，國民黨團昨在總召江啟臣率隊下到中選會抗議，並要求中選會主委陳英鈐、副主委陳朝健怒應辭職下台，不過，陳英鈐並不在中選會，由陳朝健一人面對，雙方最後沒有共識離去。

(中國時報)

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