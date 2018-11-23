LINE群組指買票 藍怒提告

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市黨部主委陳明振等人，昨到台中地檢署按鈴控告台中市府市政顧問王世清與李姓民眾在網路Line群組內，留言指「盧秀燕及李榮鴻議員在外埔區大東里買票」等不實資訊，涉違反選罷法及加重誹謗罪，並批對手林佳龍陣營出「奧步」。林佳龍則表示，如有買票，希望檢調盡速查辦。

陳明振指出，11月21日下午4時，王男在立法院副院長蔡其昌服務處的群組發文說「剛接獲里長情資：盧秀燕及李榮鴻議員在外埔區大東里買票」、「查證中」，李男緊接著按讚的符號附和。

王隨後又發文「盧500、李500」、「共1000，目前資訊」，李男緊跟著發文「是的，有2000的」、「姓楊的」、「薰風里、致用里等」、「外埔土城里里長》姓盧、李的，1000」等對話。

陳明振說，王、李以不實內容PO上高達258人群組，明顯想利用群組的人轉發散布，造成殺傷力。他並斥責林佳龍陣營前天才大張旗鼓召開「十大反奧步」記者會，要求民眾若發現有人在Line上散布謠言時，要截圖、蒐證及提告，根本是「先打預防針」，「打人喊抓人」。

林佳龍指出，全案檢調已在偵辦中，如涉及賄選，希望盡速查辦。林競選總部發言人林尚賢指出，既然有民眾接到賄選情資，請檢調勿枉勿縱，別讓賄選伎倆影響選舉。蔡其昌辦公室則回應，確實接到不少賄選情資，有些證據明確，已由檢警調偵辦中。

(中國時報)

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