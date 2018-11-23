奧步奧步袂見笑 愛哭回家哭

台東地檢署查獲首宗「包裹賄選」，台東市某同額競選里長牛仔褲口袋放著40萬元和名單，幫縣議員、代表賄選，檢方聲押該里長候選人。（檢方提供）

友善列印
中國時報
選前之夜奧步互控大比拚

各陣營候選人今晚在選前之夜做最後衝刺，全力搶下最後勝利。回首過去幾次大選，左右選舉結果的關鍵事件恰巧都發生在選前幾天，甚至選前之夜當晚，近日藍綠開始猛打抹黑戰，互控對方將使出什麼選舉奧步，給選民「打預防針」，就是避免選舉結果一夜翻盤。

近來在選情緊繃的高雄、台中、新北等地，藍綠陣營都開始提醒選民，選前可能發生什麼選舉奧步，例如抹黑走路工或賄選、網路不實爆料造謠、在活動會場滋事或製造衝突，甚至是「候選人的父親死亡」等傳言，就是要選民不要被選舉奧步利用。

回顧過去選舉歷史，不難理解候選人為何在選舉前夕要特別繃緊神經。選舉史上最著名的「319槍擊案」，就是發生在選前一天。2004年3月19日下午，尋求連任的前總統陳水扁與副總統呂秀蓮在掃街時被開了2槍，原本不被看好的綠營反而逆轉勝出，外界多認為這起槍擊案就是影響選舉結果的關鍵因素。

再者，日前被重新提起的「走路工事件」，同樣也是發生在選前一天的深夜。2006年高雄市長選舉，國民黨候選人黃俊英在投票日前夕，被當時的對手陣營指控發放一人500元的走路工動員民眾參加造勢晚會，但時間已屆深夜，黃俊英陣營完全反應不及。隔日投票結果出爐，原先聲勢領先的黃俊英，以1114票的些微差距敗給陳菊。

8年前台北市長選舉，選前之夜甚至發生死亡槍擊案。2010年11月26日晚間，國民黨中央委員連勝文在為同黨新北市議員候選人陳鴻源站台助選時，遭男子林正偉朝頭部開槍，流彈還打死現場民眾，連勝文送醫救回一命。

選舉投票日前夕血跡斑斑，讓選前之夜緊張懸疑，尤其今年幾個縣市選情緊繃，難分軒輊，不管用哭的奧步都希望選前之夜衝高人氣，撼動選情。聰明的選民就用手中最神聖的一票來唾棄他，別讓奧步得逞。

(中國時報)

LINE群組指買票 藍怒提告 柯莫忘初衷 台大醫出發掃票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。