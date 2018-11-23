奧步奧步袂見笑 愛哭回家哭

2018年11月23日 04:12 中國時報 鄭舲

選前之夜奧步互控大比拚

各陣營候選人今晚在選前之夜做最後衝刺，全力搶下最後勝利。回首過去幾次大選，左右選舉結果的關鍵事件恰巧都發生在選前幾天，甚至選前之夜當晚，近日藍綠開始猛打抹黑戰，互控對方將使出什麼選舉奧步，給選民「打預防針」，就是避免選舉結果一夜翻盤。

近來在選情緊繃的高雄、台中、新北等地，藍綠陣營都開始提醒選民，選前可能發生什麼選舉奧步，例如抹黑走路工或賄選、網路不實爆料造謠、在活動會場滋事或製造衝突，甚至是「候選人的父親死亡」等傳言，就是要選民不要被選舉奧步利用。

回顧過去選舉歷史，不難理解候選人為何在選舉前夕要特別繃緊神經。選舉史上最著名的「319槍擊案」，就是發生在選前一天。2004年3月19日下午，尋求連任的前總統陳水扁與副總統呂秀蓮在掃街時被開了2槍，原本不被看好的綠營反而逆轉勝出，外界多認為這起槍擊案就是影響選舉結果的關鍵因素。

再者，日前被重新提起的「走路工事件」，同樣也是發生在選前一天的深夜。2006年高雄市長選舉，國民黨候選人黃俊英在投票日前夕，被當時的對手陣營指控發放一人500元的走路工動員民眾參加造勢晚會，但時間已屆深夜，黃俊英陣營完全反應不及。隔日投票結果出爐，原先聲勢領先的黃俊英，以1114票的些微差距敗給陳菊。

8年前台北市長選舉，選前之夜甚至發生死亡槍擊案。2010年11月26日晚間，國民黨中央委員連勝文在為同黨新北市議員候選人陳鴻源站台助選時，遭男子林正偉朝頭部開槍，流彈還打死現場民眾，連勝文送醫救回一命。

選舉投票日前夕血跡斑斑，讓選前之夜緊張懸疑，尤其今年幾個縣市選情緊繃，難分軒輊，不管用哭的奧步都希望選前之夜衝高人氣，撼動選情。聰明的選民就用手中最神聖的一票來唾棄他，別讓奧步得逞。

(中國時報)