急滅火 台鐵司機員津貼照發

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中國時報
／台北報導

台鐵上月以「未申報行政院核定」為由，停發司機員外站休息報酬與列車長外站過夜津貼，司機員每人平均每月遭砍1萬元，因此全國火車駕駛產業工會向交通部發出最後通牒，警告若不補發加班費，26日將全面發動勞檢，甚至不排除會在選舉日「依法休假」。交通部昨日得知後緊急滅火，召開會議後決定正常發放報酬，避免大選日疏運開天窗。

工會揚言要發動勞檢

台鐵規定，司機員在駕駛前2小時必須到班「自主休息」，並依此發放「自主休息報酬」，列車長每月則有10天必須在外站過夜，也會發放「過夜津貼」，然台鐵卻在上月主張前述兩項報酬因沒有申報行政院核准，不具法律效果，暫停發放，司機員每人每月少了1萬、列車長則少了1760元加班費。

火聯會秘書長吳長智表示，台鐵此舉引發司機員不滿，本月工會有密集與台鐵機務處、局長等協商，但都談不攏，因此最後通牒交通部，若在25日不發放應有報酬，26日將全面發起勞檢，明年起也將全面落實周休二日與輪班間隔11小時，屆時台鐵上千班次都恐受影響，大選日疏運也可能開天窗。

批預算不足拿基層開刀

交通部昨日早上得知消息後，火速召開緊急會議，立刻決定依據原有方式發放報酬，也會儘速申報行政院完成法定程序，讓這些津貼具備法源依據，同時承諾選舉期間乘務人員都會正常出勤、維持疏運。

吳長智表示，今年的台灣鐵路局的預算是2年前核定的，然而，去年歷經勞基法一例一休大修改風波，導致台鐵面對預算不足的窘境，因此只好拿基層開刀省錢。

台鐵產業工會批評，台鐵這種態度該如何留住人力，解決嚴重的人力短缺問題？

(中國時報)

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