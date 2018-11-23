華航奪企業永續4項大獎

中華航空參加台灣企業永續頒獎典禮，由副總經理陳一戈（右）代表受獎。（華航提供）

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中國時報
／台北報導

「2018年台灣企業永續獎」（TCSA）評選結果揭曉，中華航空在企業永續報告類及企業永續績效類表現不凡，共獲4項大獎，其中「TOP50 白金獎」及「氣候領袖獎」已是連續5屆獲得，「社會共融獎」則是連續2年獲獎；今年增設的「英文報告獎」，華航更是首度參選即獲獎。

華航為國內航空業環境管理涵蓋率最高，也是擁有最健全環境暨能源風險管理機制的航空公司，每年持續關注氣候變遷，2017年進行永續替代燃油試行作業，取得國際首張航空ISO14067證書及碳標籤。

華航強調，企業身負重要使命，落實創造社會價值，如支持飛航夢想推動航空體驗營、教育扎根散播航空種子、推動環保打造潔淨飛行環境、關懷弱勢與長者及關注體育推升台灣國際能見度等，都是華航關注的領域。

華航表示，公司深知企業社會責任的重要性，對於推動公司治理、環境永續、社會共榮相關議題不遺餘力，除受到TCSA肯定外，並受到國內外多項評比認可，包含3度入選「道瓊永續新興市場指數（DJSI）」、「富時（FTSE）社會責任新興市場指數」，入選「台灣永續指數」、「台灣高薪100指數」及「台灣就業99指數」等。

華航日前第8度通過國際航空運輸協會（IATA）的「IOSA作業安全查核認證」飛安認證。韓國國土交通部（MOLIT）發布2016/2017旅客滿意度調查結果，首度納入外籍航空，華航於「消費者保護」項目拔得頭籌，顯示深受旅客青睞。

華航指出，將持續聆聽利害關係人的聲音，善盡企業社會責任，謹守「用飛行與你我創造更多美好」的使命及「成為台灣首選航空公司」的願景，提供旅客最優質和信賴的服務。

(中國時報)

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