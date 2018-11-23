信義房屋透明質佳 拿下永續報告獎

2018年11月23日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

由台灣永續能源研究基金會主辦的「全球企業永續獎（GCSA）暨台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮」昨日舉行頒獎典禮，信義房屋榮獲首次舉辦的《GCSA全球企業永續獎》「全球企業永續報告獎」（GCSA-Reporting）為企業永續的最高榮譽，以及第4度獲頒第11屆《台灣企業永續獎》的「十大永續典範獎」、「最佳年度報告獎」，同時獲選「英文報告書獎」、「社會共融獎」、「性別平等獎」，足證信義房屋企業永續管理績效有目共睹，屢獲高度肯定。

今年首次舉辦《全球企業永續獎》，表彰企業透明揭露資訊及品質，信義房屋為台灣服務業唯一榮獲「全球企業永續報告獎」得獎企業，更受邀在「全球企業永續論壇」（GCSF）分享永續發展目標（SDGS）與企業社會責任（CSR）最佳案例。

另有台灣企業永續奧斯卡之稱《台灣企業永續獎》，本屆共計236家企業報名參加，其中更不乏多家國內知名標竿企業參加，由435位龐大評審團共同評比，評選過程嚴謹，全面向檢視企業永續作為，給予信義房屋高度肯定。

信義房屋第4度獲得「十大永續典範獎」，即代表其對企業永續具有清晰的價值觀、原則及願景，並有明確的治理架構與目標，能將永續性策略整合於企業經營理念中，落實在公司治理、環境保護、社會共融，以及供應鏈管理等工作，積極將全球永續議題以創新作法與公司營運策略及核心能力結合，並將成效具體展現於公司正向財務及營運成長表現，可為企業典範。

報告書內容清楚說明重大性議題分析流程、短中長期目標，企業永續網站內容豐富、互動性佳，使利害關係人容易搜尋各重大性議題，評審認為信義房屋企業社會責任報告書層次已逐步提升至以聯合國推動的「永續發展目標」為營運宗旨，更因此接軌國際獲「最佳年度報告獎」及「英文報告書獎」。

(中國時報)