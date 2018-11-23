富邦金績效、創新 耀眼奪目

2018年11月23日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣永續能源研究基金會昨舉辦《2018台灣企業永續獎》頒獎典禮，富邦金控再度獲選《台灣企業永續獎》前50大台灣永續企業，並榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎－金融及保險業白金獎」、「企業永續績效類－人才發展獎」；旗下的富邦人壽、台北富邦銀行雙雙獲「企業永續績效類－創新成長獎」，總計榮獲5項大獎肯定，彰顯了企業在永續經營、金融創新方面備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控連9年蟬聯金控每股獲利王，不僅獲利數字亮眼，對非財務績效也同等重視，今年第4度獲選《台灣企業永續獎》前50大台灣永續企業評比，為金融保險業第一名。

除推動「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」外，富邦金也接軌國際趨勢，邁向綠色金融，北富銀去年底簽署加入赤道原則，今年初首度發行綠債；富邦人壽則落實責任投資原則，盼以金融影響力落實永續經營理念。

「富邦金控2017年企業社會責任報告書」榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎-金融及保險業白金獎」，是台灣金融業唯一經會計師事務所全面確信的報告書，也是富邦金控連續7年獲此榮耀。另富邦金控打造幸福職場環境為目標，積極推動優於勞基法的生育福利制度，本次也榮獲「人才發展獎」。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽自詡成為每位客戶的「家庭守護者」，今年度榮獲「創新成長獎」的「富邦人壽天行健定期健康保險」為全台首張APP計步外溢保單，透過物聯網科技，將保險結合健康管理，提供保費折扣誘因，鼓勵保戶越走越健康保費省越多，帶動國人迎向健康。

北富銀則致力於跨界整合，攜手台灣大哥大推出「富邦M+旺紅包」，從發想、試行到上線僅花不到100天，成功整合收付款服務，讓客戶在線上聊天中輕鬆發紅包，為全台首創通訊軟體發紅包服務，這次榮獲「創新成長獎」的肯定，徹底體現北富銀金融即生活之服務理念。

(中國時報)