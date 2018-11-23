玉山金獲最高榮譽 總體表現佳

玉山金控榮獲台灣企業永續獎最大獎「台灣十大永續典範公司獎」金融業首獎。中為財富管理事業處資深副總經理張綸宇、左二為副數金長溫學華。（玉山金控提供）

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中國時報
黃琮淵 ／台北報導

「2018 TCSA台灣企業永續獎」揭曉，玉山金控是唯一榮獲最高榮譽「台灣十大永續典範公司獎」的金融業，在公司治理、社會共融及環境永續三個面向的綜合績效表現突出，並同時榮獲透明誠信獎、人才發展獎、創新成長獎、創意溝通獎、性別平等獎、英文報告書獎及台灣Top50企業永續報告書獎白金獎共8個獎項，總體表現創下金融業最佳紀錄。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山長期深耕企業社會責任，將企業社會責任（CSR）結合經營策略，不僅是國內首家同時導入赤道原則與綠色債券的金融業，也是國內發行綠色債券次數與規模最大的銀行。

同時，玉山金控也致力於創新金融科技發展，結合智慧金融、場景金融、普惠金融，領先推出e指信貸、e指房貸、e指辦卡、玉山小i隨身金融顧問及玉山Wallet數位錢包等創新產品，帶給顧客如水電般方便的普惠金融服務。

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年參獎企業家數157家，其年總營業額與國內2017年GDP比值超過82％，顯示台灣企業社會責任意識日漸強化。

值得一提的是，玉山金控2018年出版的企業社會責任報告書榮獲「台灣Top50企業永續報告書獎」白金獎，為金融保險業第1名。本報告書為國內金融業第1家採用GRI最新準則並同時通過嚴謹的AA1000 Type 2標準，內容經過第三方嚴格標準審查下，除符合三大原則：包容性、重大性及回應性，特定永續性資訊之完整性及績效資訊之正確性獲得國際機構的肯定，充分揭露玉山金控在公司治理、環境保護及社會參與的具體作為與績效。

展望未來，玉山持續結合金融業的專業及影響力，在促進經濟發展的同時更兼顧社會共融與環境永續，創造玉山與利害關係人的長期價值，讓我們深愛的這塊土地更美好。

(中國時報)

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