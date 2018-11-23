貿易戰震台股 投資人不樂觀

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰衝擊，台灣投資人對未來不具信心；根據美盛環球投資最新調查指出，台灣61%投資人擔憂接下來12個月，得面臨全球經濟不穩定、股市波動，而在亞洲投資人普遍對本土股票有信心之際，台灣僅有22%看好未來台股走勢，不僅遠低於香港、新加坡約5成的比例，就連貿易戰震央中國大陸，對陸股看好比例也高達62%。

美盛環球投資針對全球17個市場、投資至少1萬歐元的投資人追蹤投資行為趨勢調查，亞洲以香港、台灣、大陸以及新加坡投資人為對象；美盛投顧總經理王心如指出，調查可以窺探出台灣人對股市波動的擔憂領先全球，對國內股票走勢看法更是悲觀，反觀大陸，卻在信心上領先亞洲。

分析師認為，待九合一選舉、G20美中領袖會晤過後，台灣投資人對台股走勢的看法，將會逐漸明朗。

選舉將近 觀望氣氛濃厚

受到美股震盪影響，台股昨早盤有意朝9800點關卡挺進，在蘋概股、電子股表現疲軟下，大盤指數震盪、尾盤由紅翻黑，終場跌26點，收在9714點，成交量僅994億元，量能明顯清淡、偏低，距離選舉投票日只剩最後2天，投資人觀望氣氛濃厚。

今周刊發行人謝金河表示，陸美貿易戰對未來世界影響巨大，2019年將是變化多端、無法預測的一年，台股仰賴蘋果概念股撐盤的光輝紀錄，也將轉往不同的局面，建議投資人要保持高度警戒，選股的目光要明亮，回歸基本面以及高殖利率的題材。

明年變化多 回歸基本面

國泰證期顧問處副總錢冠州指出，2019年台股有3項投資心法，分別是內需優於外銷、服務業優於電子科技製造，企業自由現金流量更是股票投資重要參考依據。

(中國時報)

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