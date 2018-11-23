企業永續獎 中信金獲6殊榮

中信金控董事長顏文隆帶領中信金控成為落實社會責任之企業先驅，榮膺「2018台灣企業永續獎」之「企業永續傑出人物獎」。（中信金控提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託金控致力落實企業社會責任，榮獲「2018台灣企業永續獎」六項殊榮，其中中信金董事長顏文隆獲頒象徵個人獎項最高榮譽之「企業永續傑出人物獎」，顏文隆親自出席頒獎典禮，由副總統陳建仁授獎，展現中國信託成為善盡社會責任的企業公民之決心。

中國信託此次囊括企業永續傑出人物獎、企業永續報告獎TOP50白金獎、創新成長獎、創意溝通獎，以及中國信託慈善基金會與中國信託反毒教育基金皆榮獲社會共融獎，顯示中國信託金控積極推動企業永續經營之用心與成績獲肯定。

顏文隆表示，中信金控以信任為承諾，持續透過「公司治理、環境永續、員工關懷、產品服務、社會參與」等五大面向實踐企業永續作為，精進公司治理制度，並與員工、客戶及供應商等利害關係人共同成長，積極擴大社會參與能量、關心環境保護議題，不僅追求經營績效持續成長，亦應成為具備永續經營思維的領導企業。

顏文隆曾於2016年時榮獲亞洲企業商會頒發之「負責任商業領袖獎」，自2012年擔任董事長以來，即帶領中信金控成為落實社會責任之企業先驅，榮膺「2018台灣企業永續獎」之企業永續傑出人物獎得主。

除此之外，中國信託企業社會責任報告書符合全球永續性報告協會之GRI準則核心選項，同時納入國際整合性報導委員會所制定之整合性報告報導框架精神，今年榮獲「企業永續報告獎」TOP50白金獎，為唯一連續8年奪得「台灣企業永續獎」報告書類評選肯定之金融業者。

中信金控專注本業營運，積極推動企業永續作為，從慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大主軸深入公益活動，致力關懷弱勢兒童及家庭，並投入第一線反毒教育宣導。展望未來，中國信託仍將持續秉持We are family品牌精神，善盡企業社會責任，期盼透過創造共享價值，打造更美好的社會。

(中國時報)

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