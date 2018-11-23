台泥聚焦環保 轉動循環綠經濟

2018年11月23日 04:12 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼拿下「天下企業公民獎」製造業最佳表現後，台灣水泥昨日（22）再入選「TOP50台灣企業永續獎」，名列製造業第二，同時榮獲「社會共融」、「循環經濟」及「氣候領袖」等單項績效獎共7項大獎，創下公司歷年最佳成績。

近年台泥企業集團布局綠能、環保、循環經濟，董事長張安平指出，把挖出來的二氧化碳放回去或者再利用，把綠電安全的存起來，把文明所產生的廢棄物再利用，把快要絕種的原生物種保護起來。「台泥想做的事情很多、很廣、也很急。世界變了，環境變了，新的議題產生。台泥必須去面對環境衍生出來的新考題，投入新的思想，新的資源，新的方法。」

因此台泥將自身定位為「一個全神貫注處理人類文明與大自然間複雜關係的綠色環境工程公司」。台泥每年處理台灣近1/5人口的垃圾量，也透過電廠、水泥廠的循環經濟設計，將煤灰與石膏送至水泥廠轉變為水泥原料，結合鈣迴路捕捉、微藻固碳及蝦紅素萃取技術優化，運用於多元的商品創新，發展出綠色循環新經濟。

像低耗能萃取技術取得高濃度蝦紅素的商品應用，是希望完成循環經濟最後一哩路。本月27日將舉辦「台泥碳循環，轉動綠經濟」發布會，對外展示最新蝦紅素紅藻系列商品，向社會宣告碳循環，是對人與未來的投資。

此外，台泥也致力社會參與，從2012年起啟動《士敏學堂》計畫，7年來不間斷，扶持台泥廠區周邊弱勢學童，長期為偏鄉弱勢學童提供課後輔導和營養晚餐，並提供交通車接送學童安全返家，7年共累積兩岸合作學校達20間，合計協助超過4000人次。

台泥也選派30歲以下的儲備幹部，固定到士敏學堂擔任「志工助教」。《士敏學堂》2018年更首次安排蘇澳士敏國小學童前去花蓮與和平國小小朋友共度「慧眼看世界」夏令營，讓小朋友認識新朋友，開闊視野。

(中國時報)