台新金布局數位 服務不打烊

台新金控總經理林維俊（右）。（台新金控提供）

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中國時報
／台北報導

台灣企業永續能源研究基金會昨日舉辦2018年「台灣企業永續獎」頒獎典禮，台新金控獲得「台灣Top50企業永續報告獎－金融業白金獎」、「台灣Top50企業永續獎」、「創新成長獎」和「人才發展獎」等四項大獎肯定。

台新金總經理林維俊出席領獎時，對於在永續的表現上屢獲各界的肯定，除表達感謝，也說明台新金控以認真的態度致力創新，積極發展數位金融，並藉創新服務減少能源耗用，此外，也因應新世代趨勢展開人才培育與業務佈局，積極、穩健地落實企業永續。

林維俊強調，具體的回應客戶、員工、股東、社會的需求才是企業永續的基礎，因此，台新金控高度重視將各種回饋意見轉化為前進的動力。除Rose外，台新將推出的「Chatbot」功能，藉由互動了解，提供客戶24小時不打烊的全方位互動諮詢服務，相關服務贏得本屆「創新成長獎」。

台新持續關注員工聲音，依員工意見調查結果推出各項對應方案，包含多項數位創新計畫，如「iTaishin」數位人力資源平台，讓所有員工可隨時隨地透過行動裝置接受最新資訊、線上學習、即時分享及回饋等，有效提升員工數位能力進一步強化職涯發展，獲得本屆「人才發展獎」。

台新因應數位潮流與客戶型態改變所推出的子品牌Richart數位銀行，特別在2017年企業社會責任報告書中揭露Richart的社會投資報酬率（SROI）計算案例的亮點，Richart作為台灣第一個導入SROI的數位金融產品，經營每投入新台幣1元，可產生超過5元的社會價值。

台新金控推動企業永續，在金融科技發展的領域獲得肯定，綠色金融政策上也有具體成果，響應國家政策發行綠色債券，並引導資金流向綠能產業，且逐步將企業社會責任的精神納入授信與投資政策中，促使合作對象重視環境保護和社會責任相關議題。

(中國時報)

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