集團勇奪37獎 遠東最大贏家

2018年11月23日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導

遠東集團董事長徐旭東（左四）帶領遠東集團創造優異的永續經營績效，8家關係企業共獲得37個獎項，是本屆台灣企業永續獎最大贏家。（遠東集團提供）

當仁不讓！遠東集團在昨日揭曉的年度台灣企業永續獎中，以8家關係企業囊括37個獎項，成為最大贏家。身為最重要推手的遠東集團董事長徐旭東，更獲頒企業永續傑出人物，肯定他以永續經營作為企業發展願景，帶領遠東集團創造優異的永續治理績效。

徐旭東在陳建仁副總統手中接獲獎座後表示，期許遠東集團成為永續企業典範，引領台灣在經濟成長、環境永續及社會共融等各方面創建標竿，創新升級，轉型再造，打造永續成長曲線，更將提升永續價值鏈，成為引領台灣社會的向上力量。

亞東醫院首次參加即獲獎

遠東獲獎的8家關企分別是：遠東新世紀、遠傳電信、亞東醫院、亞洲水泥、遠東百貨、遠東SOGO百貨、裕民航運與遠東商銀。其中又以遠東新世紀在永續績效與資訊揭露均獲得最高榮耀肯定、遠傳電信獲獎最多、亞東醫院更是首次參獎即獲獎，表現最為突出。

遠東新世紀、遠傳電信、亞洲水泥三家企業同時得到了台灣永續獎今年增設之「英文報告書獎」，出版英文版CSR報告書能增加與不同語言的利害關係人溝通，積極予以回應，確保利害關係人之權益。

社會參與內化為企業文化

對遠東集團成為最大贏家，徐旭東重申集團秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，投入參與社會公益五十年，社會參與已經內化為重要企業文化之一。

不只關企爭氣，徐旭東更奪得企業永續傑出人物大獎，表彰他以永續經營作為企業發展願景，提升企業營運、社會參與及環境保護三重永續基線，其領導的遠東企業集團在台灣成立近70年，事業版圖橫跨十大產業，為國內最重要的集團之一，堪稱實至名歸。

綜觀得獎名單，遠東集團共有6家企業獲得綜合績效獎肯定，單項績效方面，遠東集團關係企業在9個類別中共獲得18項獎項，包含社會參與、公司治理、環境保護等多元面向。

(中國時報)