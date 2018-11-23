遠傳電信拚永續 單一企業三冠王

2018年11月23日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

遠東集團在年度台灣企業永續獎寫下多項得獎紀錄，其中遠東新世紀奪得十大永續典範、年度最佳報告及首屆全球企業永續獎的企業永續報告獎三項大獎，遠傳電信則創下本屆單一企業得獎數最多紀錄，並奪下永續報告類資通訊傳播業第一名，為集團增色不少。

遠東新世紀此次表現搶眼，除首度榮獲「十大永續典範」，三度蟬聯「年度最佳報告」，更躋身首屆全球企業永續獎企業永續報告獎，是唯二獲獎企業，加上氣候領袖獎、創新成長獎、循環經濟領袖獎、人才發展獎與今年增設的英文報告獎，總計8項大獎。

遠東新世紀是以聯合國17項永續發展目標為基礎制定「永續策略藍圖」，建構驅動無限創新、實現共融生活、領航綠色未來及建構穩健治理四大策略，制定短中長期目標。未來將依循永續策略及目標，推展各項永續專案，運用核心職能，實踐企業社會責任。

除此之外，遠東新世紀更以優異的技術推展循環生產模式、發展綠色聚酯材料成就斐然，研發卓越的機能布料，成為運動品牌與國際運動賽事指定款式，成立環境永續推行小組，提升環境管理效益，首創3D虛擬實境訓練，開啟多元學習管道，成為獲獎關鍵。

遠傳表現也不遑多讓，一口氣拿下3大類10獎項，包括綜合績效類TOP50企業永續獎；企業永續報告類資訊及通訊傳播業TOP50白金獎、英文報告書獎；單項績效類人才發展獎、供應鏈管理獎、社會共融獎、創意溝通獎、創新成長獎、透明誠信獎及性別平等獎。

遠傳獲獎數居本屆之冠，遠傳電信總經理李彬表示，因應5G數位匯流時代來臨，遠傳電信也將永續策略升級至「5G永續力」，將CSR整合進公司的營運策略，擘畫2025年願景，將攜手供應商、用戶等利害關係人，共同推動企業社會責任，發揮資通訊產業的影響力。

(中國時報)