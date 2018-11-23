景文科大開班 培育珠寶金工新血

景文科大與東龍珠鑽石集團簽署MOU，協力在景文科大視覺傳達系開辦精工班。景文科大22日舉行校慶，雙方代表於校慶典禮會後合影。（李侑珊攝）

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中國時報
／台北報導

景文科技大學22日舉行29周年校慶活動，並與東龍珠鑽石集團簽署合作意向書，未來將共同培育珠寶金工產業師資及人才，108學年度在該校視覺傳達系開設精工組，採取獨立招生，首批計畫招收45名新生，將在明年9月新學期入學。

景文科大校長洪久賢表示，珠寶鑽石工藝講究細緻與專業，擁有這方面技術的專才，大多是「技術非常精湛的老師傅」，一生都奉獻在這項專業工藝上，但師傅的養成，至少需要10年的時間，為了讓這項技藝得以傳承，東龍珠鑽石集團與鶯歌國中、鶯歌高職與景文科大合作，透過產學簽署「一條龍」培育機制，對鑽石工藝有興趣的學生，可從國中一路讀到科大，最後到企業服務。

東龍珠鑽石集團為全台最大珠寶製造工廠，客戶遍布全球28個國家，與景文科大合作，在該校視覺傳達系成立精工組。景文科大指出，將在明年8月新學期開始招生，採取獨立招生，預計招收新生45人。

洪久賢還提到，景文科大是一所實務教學型大學，以培養業界所需之人才為宗旨，透過締結產學合作關係，培養學生進入業界服務的能力，而東龍珠鑽石集團瞄準國際珠寶市場，未來也會鼓勵精工班學生參加國際性競賽，帶領學生將就業市場放在國際。

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮說，技職教育在台灣失落一段時間，國內對於培養技職人才的投入有待加強，他以珠寶鑽石工藝為例，老師傅的經驗足夠，並且養成一名頂端珠寶師，至少需要10年的時間，如何傳承因此成為大哉問。

為解決產業人力斷層的問題，東龍珠鑽石集團與各級學校合作，推動新技職教育計畫，強化師資與人才培育。

張芳榮提到，未來將派駐業師進駐景文科大，而這些業師為屆齡或已退休的老師傅，投入珠寶工藝時間約50年，堪稱「達人」，他們未來將會以志工的型態進駐校園，向校內師生傳授傳統技藝。

(中國時報)

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