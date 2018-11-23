攜手宏碁 打造電競教室

景文科技大學與宏碁集團合作，共同打造「景文科大征服者電競場」，景文科大校長洪久賢（右）、宏碁服務工程處處長莊正昇（左）合影。（李侑珊攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

伴隨電競產業風生水起，在全球掀起熱潮，景文科技大學與宏碁集團簽訂策略聯盟意向書，共同打造的電競教室，即「景文科大征服者電競場CONQUEROR-JUST ESPORTS」於22日揭牌，景文科大表示，透過業界提供硬體設備，並由產學兩端釋出專業師資，協助電競產業培養所需專業人才。

根據市調公司Newzoo發布的全球電競市場報告指出，2018年全球電競產值將達9.1億美元（約新台幣300億元），且年增38％，預估在2020年產值將達到14億美元。

瞄準電競產業趨勢，景文科大與宏碁集團合作，在107學年度斥資約500萬元建置「電競教室」，以高規格軟硬體規畫電子競技場，並且提供賽事轉播設備平台。

此外，更透過時下風行的賽事直播，將培養電競產業跨領域整合四大專業領域：網路硬體平台、遊戲內容製作、賽事內容製作、數位行銷與傳播，以此整合景文科大行動商務與數位多媒體應用系、資訊工程系、視覺傳達設計系與商管系資源。

「電競不只是打電動，更可以成為職業選手。」景文科大行動商務與多媒體應用系系主任周伯毓說，在該系的架構下，校內在本學期首辦電競學分學程，而「景文科大征服者電競場」場館在4至5月份建置妥善，7月底開始使用，學生可在電競教室學習轉播、賽評，累積電競專業能力。

宏碁服務工程處處長莊正昇則說，包含景文科大在內，宏碁在全國13所高職及大專校院，協助成立電競教室，為了能協助學校打造具備產業規模的電競場館，宏碁除了提供硬體設備，也設計場景規畫，讓學生在校學習時，便能以比賽規格的電競教室來累積專業，甚至累積國際參賽的能力。

(中國時報)

景文科大開班 培育珠寶金工新血

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。