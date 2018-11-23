攜手宏碁 打造電競教室

2018年11月23日 04:12 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

伴隨電競產業風生水起，在全球掀起熱潮，景文科技大學與宏碁集團簽訂策略聯盟意向書，共同打造的電競教室，即「景文科大征服者電競場CONQUEROR-JUST ESPORTS」於22日揭牌，景文科大表示，透過業界提供硬體設備，並由產學兩端釋出專業師資，協助電競產業培養所需專業人才。

根據市調公司Newzoo發布的全球電競市場報告指出，2018年全球電競產值將達9.1億美元（約新台幣300億元），且年增38％，預估在2020年產值將達到14億美元。

瞄準電競產業趨勢，景文科大與宏碁集團合作，在107學年度斥資約500萬元建置「電競教室」，以高規格軟硬體規畫電子競技場，並且提供賽事轉播設備平台。

此外，更透過時下風行的賽事直播，將培養電競產業跨領域整合四大專業領域：網路硬體平台、遊戲內容製作、賽事內容製作、數位行銷與傳播，以此整合景文科大行動商務與數位多媒體應用系、資訊工程系、視覺傳達設計系與商管系資源。

「電競不只是打電動，更可以成為職業選手。」景文科大行動商務與多媒體應用系系主任周伯毓說，在該系的架構下，校內在本學期首辦電競學分學程，而「景文科大征服者電競場」場館在4至5月份建置妥善，7月底開始使用，學生可在電競教室學習轉播、賽評，累積電競專業能力。

宏碁服務工程處處長莊正昇則說，包含景文科大在內，宏碁在全國13所高職及大專校院，協助成立電競教室，為了能協助學校打造具備產業規模的電競場館，宏碁除了提供硬體設備，也設計場景規畫，讓學生在校學習時，便能以比賽規格的電競教室來累積專業，甚至累積國際參賽的能力。

(中國時報)