柯莫忘初衷 台大醫出發掃票

台北市長柯文哲22日把握選前最後關鍵時刻，勤跑市場拜票，吸引不少民眾搶著合照。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲尋求連任，選情告急。他22、23日安排車隊掃街，一天走西區，一天走東區，盼引領市民看到過去4年台北市的改變。柯車隊昨從台大醫學院出發，爸爸柯承發、媽媽何瑞英以及從前的老同事與學生都現身加油打氣，柯文哲也感性提到，選擇從台大醫學院出發，是要提醒自己「莫忘初衷」；他更批評台灣藍綠兩黨，已經從政黨政治變成幫派政治、結黨營私，盼選民支持他正面的價值跟信念。

最後2天 東西區趴趴走

選前2天以傳統車隊掃街方式拜票，柯文哲表示，4年前選前舉辦「台北7步走」，走訪台北市東西南北以及最舊、最新、最高7個地點，4年後則分成2天，走西區與東區，檢視4年成果、讓市民看到改變。

柯文哲車隊昨從台大醫學院出發，約花了4小時抵達北投七星公園，臉書直播吸引最多1萬餘人同時觀看，沿路也有不少民眾跑到車旁搶握手，或是在定點和柯合影。

提醒自己 從政不忘美德

出發前，柯文哲也發表演說指出，台灣社會在過去20年中慢慢衰退，意識形態一直在影響政治發展，政黨政治已經變成幫派政治，只要同一黨，不管他做什麼壞事，都不能講他壞話，要去cover他，倒過來若不同黨，不管他做什麼事你都要去卡他、阻礙他。更糟糕的是，政黨還用意識形態仇恨或世代動力當作動力，讓政黨政治剩下結黨營私。

他細數自己4年來如何認真工作、施政成果，他強調，這都是過去30年醫師經驗所培養的基本美德，例如勤勞、反省檢討，「醫生在救人，不僅救回來，還要關心旁邊家屬；很難想像台灣政治常常是以害人為目標，每天想要害人，怎麼會有害人的職業？」從這裡出發掃街，就是要提醒自己莫忘初衷。

(中國時報)

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