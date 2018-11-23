侯拚選贏人心 市民最大咖

2018年11月23日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫22日下午3時許，首次陪同國民黨新北市長候選人侯友宜在新店區車隊掃街，侯友宜強調，選戰倒數始終保持一個平常心態、全力以赴、全力衝刺，無論對手找總統級、院長級大咖站台，市民永遠是支撐自己最大的力量。

侯友宜表示，和市府團隊一起打拚8年、並肩作戰，為新北市建設做出許多貢獻，市長朱立倫跟自己站在一起，「絕對充滿信心，我們一定會打贏勝利！」

朱立倫首次陪同掃街

侯友宜說，雖然自己從沒選舉過，不過在台下看過很多人選舉，選舉方法很多，要按照自己的個性和風格來走，把別人長處學起來，那就是學習的地方，把自己該展現出來的風格展現出來。

關於民進黨高雄市長候選人陳其邁提到，要和民進黨新北市長候選人蘇貞昌一起組隊邀對手辯論，侯友宜反酸，「離投開票不到36小時，老縣長有需要嗎？陳其邁他需要嗎？」

侯友宜表示，市民永遠是支撐自己最大的力量，市民是內心最大咖的，不管對手找院長級、總統級大咖，票是市民在決定，「市民永遠是我心中最重要的力量 ，所以市民是我的最大咖。」用市民的大咖對付院長和總統的大咖。

酸對手有需要辯論嗎

關於綠營質疑侯土地問題，朱立倫表示，太太要他特地來給侯加油打氣，跟未來的侯市長和侯太太加油，抹黑是民進黨慣用伎倆。

朱立倫表示，每次選舉對他太太不斷抹黑，其實也要跟侯特別講一下「放寬心啦！」民進黨慣用的伎倆，最後民眾會唾棄這樣子黑的作法，反正對方打不過你，就打你太太、打你岳家，這很正常的。

朱立倫表示，選前之夜會以市民的身分參加，共同為侯友宜加油，另外他呼籲 ，所有在各地的新北市民一定要回來投票，北漂的高雄民眾也要回高雄投票。

朱立倫說，推動不在籍投票卻因為民進黨反對，民眾還得浪費車票錢，一定得要回家去投票，每一票都很重要，這次是大家對蔡英文的信任投票，希望大家一定要站出來。

(中國時報)