鬥陣晚會 賴蔡陪魏回防員林

2018年11月23日 04:12 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

搶救彰化縣長魏明谷選情，蔡英文總統22日晚間13度到彰化，與行政院長賴清德攜手，在員林市滯洪池公園「圓林園」舉辦「改革不回頭，鬥陣顧台灣」晚會，這是魏選前最後一場大型造勢晚會，百工百業近萬人相挺；蔡、賴疾呼用選票挺改革，守護台灣民主、彰化繼續進步，要綠營基本盤回歸意味濃厚。

基本盤回歸 連回「起家厝」

魏明谷昨傍晚由賴清德陪同車隊遊街，連2天回「起家厝」員林市全力催票；晚間兩人攜手前往晚會，黨公職全到齊，父親魏滄郎也首次現身站台。

蔡英文表示，魏明谷從小助理到選上議員、立委，還當到縣長，40年來，魏父始終守著1間小小柑仔店、低調當志工；有他才有正直樸實的魏明谷，選戰期間許多謠言、境外力量，透過社群干擾選舉，呼籲選民想想自己認識的魏明谷、看看他做的事，大家用選票還他公道。

賴清德推崇魏是全方位縣長，社福顧及老幼與弱勢，任內向中央爭取到的建設經費可說是史上最多，4年為員林市爭取近百億，呼籲員林人繼續支持他。

今晚不示弱 王「回到最初」

選戰期間始終低調的王惠美，昨晚由前立委蕭景田及黨籍鄉長與議員候選人陪同，發動上千支持者一同到社頭鄉市區徒步拜票掃街。

23日選前之夜，王選擇回到最初從政原點，將在鹿港鎮農會旁舉辦團結勝選之夜。魏明谷則將與副總統陳建仁、黨籍彰化市長候選人林世賢攜手，從彰化市競總出發、街頭大遊行，宣示「彰化在進步，不走回頭路」決心。

(中國時報)