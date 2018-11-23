贏回嘉義市 黃敏惠溫情催票

2018年11月23日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

沒離開過！嘉義市長候選人黃敏惠一直在嘉持家，和所有嘉義市民生活在嘉義的天空下，感受大家對景氣低迷、工商業不振、青年沒頭路的憂心，作為嘉義的女兒、為人母的「勇媽」，她毅然決然再挑戰，唯一繫念的是打造嘉義市民宜居樂活的夢想家園。

選戰到最後關頭，國民黨提名嘉義市長候選人黃敏惠說，她3年多前卸下市長職務回歸家庭，當女兒、媽媽、太太，也投入特教及弱勢教育的志工服務「從來沒有離開故鄉嘉義市」，她不畏選戰的謾罵、抹黑，她是「勇媽」，有溫柔、有堅韌，一位勇敢母親的心是堅不可摧的，相信市民有智慧分辨謠言、奧步，與她一起堅心、勇敢向前走，贏回嘉義市。

善於持家 守住市民荷包

黃敏惠說，嘉義市換黨換人執政後，營利事業銷售額及家庭可支配所得倒退嚕，鐵路高架化工程需動支市庫38.9元億配合款，她當年堅持鐵路高架化工程經費全額由中央負擔，盡力守住嘉義市民的荷包，以免拖垮嘉義市健全的財政，這就是「善於持家」的母親用心良苦。

黃敏惠說，如今的文化路、中山路、民族路菁華商圈，人潮稀落，店面售、租紅紙，令人心酸，不忍見家道中落，她提出「拚經濟」的政見主軸，規畫從觀光行銷、文化教育、青年磁吸、運動經濟、產業創新等5大面向改變嘉義市，積極招商引資，提高經濟產值。

青年磁吸 改變創業環境

「青年磁吸」政見讓「青年333、回家有靠山」，青年有3育3業3化，生育津貼、托育、教育，產業環境升級、就業機會增加、創業過程有人幫，深化創業基地功能、優化輔導機制、簡化行政流程，改變創業環境，磁吸青年返鄉工作。

黃敏惠說，要引進outlet精品貨暢中心、結合會展文創與主題餐廳的西區親子科學圖書總館，並增設西區國民運動中心，整建「港坪運動公園體育館」，以辦理大型運動賽事創造運動產業商機，啟動「公園2.0計畫」，推動現有大型公園主題化，吸引觀光人潮，吸引彰雲嘉南的消費群眾，打造嘉義市成為「台灣西部新都心」。

黃敏惠疾呼，這次選舉是「正派與抹黑」的對抗，市民心中有一把尺，會還給真正做事的人一個公道，嘉義市需要一位正派、廉能、斷黑金又會拚經濟的市長，請集中選票「搶救勇媽黃敏惠，贏回嘉義市的光榮」。

(中國時報)