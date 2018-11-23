吳念真直播相挺 邁LINE感謝

2018年11月23日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

導演吳念真20日深夜開臉書直播，談到高雄市長選舉表示跟陳其邁已認識1、20年，雖然他沒投票權，但正常來說「當然是支持陳其邁」；陳則在LINE回應說，感謝吳導對高雄的關心，心之所在就是故鄉，未來要用一輩子一起打拚。

吳念真直播表示，他能投票的只有新北市，其他地方應交由當地人選擇，他唯一希望的就是大家「不要冷漠」，別因為網路上的風風雨雨就選擇逃避，還是要做出最適合的選擇，因為選擇沉默或不去參與，會帶來很多不希望看到的事情。

唯一希望 大家不要冷漠

他說，台灣很小，受不了分裂，有人問他對最近吵得很厲害的高雄有何看法，他會欣賞韓國瑜那種簡單的口號，但從另外的角度來講，他與陳其邁認識20幾年，當然會選擇陳其邁；他還建議陳其邁，太含蓄了，要有控制群眾情緒的能力。

吳念真還說，不必因為選擇不同而把對方當成敵人，韓粉怎樣罵人都沒關係，只要不要涉及人身攻擊就好；不過他唯一意見的是，唱〈夜襲〉的起音不能這麼高，不然後面會唱不上去。

不管選誰 都要好好相處

吳念真希望選舉快過去，大家才能把時間花在該認真的工作上；選擇自己的方向，比選誰都重要，台灣不只是故鄉，而是大家生死相依的地方，不管選誰，都要好好相處。

針對吳念真力挺，陳其邁在臉書、LINE官方帳號發文，感謝吳導對高雄的關心、對台灣這塊土地的付出。心之所在，就是故鄉，要用一輩子一起打拚。

(中國時報)