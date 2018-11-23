防抹黑翻盤 侯預警5大奧步

2018年11月23日 04:12 中國時報 高彥哲／新北報導

九合一選戰進入關鍵倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜競選辦公室22日提出「5大奧步」，慎防對手抹黑手段，預警市民「防止逆流、亂流」。侯友宜說，選戰以來奧步抹黑從來沒停過，「歷史經驗告訴我們，後面的抹黑奧步會讓選舉改變」，請選民提高警覺。

侯友宜昨日上午冒雨至蘆洲市場掃街，在議員候選人黃桂蘭、王威元的陪同下逐攤拜票爭取支持，把握最後時間握到每一雙手。熱情的攤商致贈蒜頭與好彩頭象徵「高票當選」，凍蒜聲迴響整條街巷，讓侯風雨生信心。

「這三天是防奧步的關鍵時間點」，侯友宜提醒市民，選戰進入關鍵倒數，對手的抹黑從未停止過，防止不實流言與奧步，因此在三重、蘆洲、新莊區發送夾報文宣，澄清外界不實抹黑。

至於立委段宜康21日質疑侯家的新莊土地範圍面積，侯友宜表示，他講了很多次，「N次了、N次了，監察院都有報，相關資料都可以查得到，所以自己去查就可以了。」

侯友宜競選辦公室表示，已掌握選前對手可能使出「5大奧步」，包含「稱侯當選會砍重陽敬老金」、「選前製造假車隊衝突意外」、「影射侯夫人因為侯友誹聞怒不露面」、「製造假走路工事件」、及「稱侯與黑道有勾結，或抹黑侯過往辦過的案子有問題」，呼籲選民一起對抗民主逆流、對抗東廠，用善良守護家園。

侯友宜表示，最後剩下不到36個小時，「奧步、抹黑一定會再來」，但自己還是堅持要用單純、善良、正向的力量去選舉，因為很多的歷史經驗告訴我們，後面的抹黑奧步會讓選舉改變，呼籲選民在最後的時刻提高警覺。

侯友宜呼籲，4年前因為許多民眾沒有出門投票，國民黨差一點就輸掉了，距選戰倒數不到36小時，鼓勵市民「即使當天下著大雨，也務必要風雨無阻出門投票」。

(中國時報)