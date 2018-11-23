當縣長只要蓋捷運嗎 王魏黃辯不成

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中國時報
／彰化報導

國民黨彰化縣長候選人王惠美22日公開要和彰化縣長魏明谷辯論，魏明谷回應「早就在等」，23日邀王惠美指派代表到競選總部，協商辯論會細節，王惠美則派員把「一軸一環雙樞紐」政見送縣府。魏營表示，恭候不到回應，王不願辯論就不要浪費大家的時間。

王惠美22日造勢晚會中提出「彰化要捷運」，公開要和魏明谷辯論。無黨黃文玲23日說，是她最早發起辯論，結果藍綠兩黨只想直球對決；引起王惠美質問黃文玲，妳有提過完整的彰化捷運網絡政見嗎？

黃文玲回擊王惠美，當縣長工作只要蓋捷運嗎？辯論是針對全彰化的各方向規畫，史上第1次有人辯論會只有1條政見，原來選縣長就只為蓋捷運，其他一概都不管了嗎？

魏明谷說，交通建設一定要先公路、再捷運，公路可以貨物運輸及人員的運輸，對於辯論早就準備好了，不止捷運、社福、教育、能源等議題，都可公開理性交流。

魏明谷競選總部表示，王惠美公開要求辯論，為表示尊重，誠摯邀請王惠美指派代表協商辯論形式和細節，昨天黃文玲指派代表到場，但王惠美的代表則到彰化縣府縣長辦公室遞交政見，要求辯論形式和細節由魏明谷來定。

魏明谷總部表示，魏明谷15日在公辦政見會就邀王惠美辯論，期間也不斷表達，但王惠美卻始終沒有派人到競選總部，討論辯論會執行細節。選舉已剩20幾個小時，既不願辯論，不要再浪費大家時間，「我們也不願意再成為她作秀的工具。」

(中國時報)

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