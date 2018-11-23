後灣微光草地 24日辦直播野餐會

2018年11月23日 04:12 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

年底大選即將登場，全台不分選情冷熱區都在緊盯「戰果」，就連國境之南恆春半島也不例外，後灣社區發展協會更將於24日在後灣微光草地舉辦「九合一選舉微光開票直播野餐會」，不僅要呼朋引伴見證2018最重要的選舉及公投，也盼藉機提升觀光效益。

後灣社區發展協會總幹事楊啟昌指出，九合一選舉微光開票直播野餐會是繼2018世足賽後，再一次號召大家齊聚後灣微光草地見證歷史，2018的選舉及公投極為重要，「我們可以一起歡呼、喝采、失落，也可以若無其事地抬頭觀星」，不管結果如何，重點是你我參與其中。

楊啟昌不諱言地說，「選舉是一個話題」，它不僅攸關政治、生活，也能與觀光扯上邊，因為它有熱度，而地方觀光要興起一定要靠熱度去支持，所以直播開票野餐會的用意即在此，但在期盼提升觀光效益的同時，也希望能帶出不一樣的選舉風氣，少點悲憤多點歡樂，畢竟選後日子還是要過。

後灣微光草地是由後灣社區發展協會理事長劉和生提供土地建置而成，且以民宿白牆與綠色草地作巧妙結合，星空為幕、草地為毯的絕佳美景，還促使月前成立「後灣假日星空電影院」，吸引不少人慕名前往。

劉和生說，屆時開票就有如播電影般，影像將打在白牆大銀幕上，而加上星空、微風、美食相伴，看起來絕對別有一番滋味。

(中國時報)