不瞎喊搶救 陳建銘實力爭認同

2018年11月23日 04:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入倒數階段，各候選人紛紛打出「搶救」、「告急」催票，北市士林北投區議員陳建銘反其道而行不喊搶救，而是推出文宣強調「不瞎喊搶救，因為我一直在做」，另類創意催票。陳建銘表示，平常有在做事的人，根本不需要喊搶救，沒實力才會用搶救博取選民同情。

街頭滿街都可以看到候選人打著「搶救關鍵一席」的標語，尋求連任的陳建銘近期推出新選舉文宣，引用英國研究聲稱，健康的議員能為選民做得更多，「不瞎喊搶救，因為我身體金勇」、「不瞎喊搶救，因為我一直在做」，要做出區隔與展現候選人特質。

陳建銘指出，會喊出「搶救」的候選人，大多是平常沒在經營地方，不累積基層實力與選民服務，選舉接近才拋頭露面，因此希望透過文宣凸顯不一樣的選舉方式，希望能異軍突起獲得民眾信任與支持。

陳建銘表示，他連3年市政提案第1名，任內推動悠遊卡擴大使用範圍、公園內設置老人家方便扶手、捷運北環線推動、有線電視降價等，這些都是平常所做的事情，只要有用心去做，自然會得到民眾肯定。

至於推出文宣暗酸喊「告急」的候選人，陳建銘說，民眾大多會同情弱者，不希望有人因為看到候選人打出搶救牌，因而投票給該候選人，希望提醒民眾看清選舉的花招，投給健康、認真做事的人繼續為民服務。

(中國時報)