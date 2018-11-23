林姿妙子女 將媽媽獻給鄉親

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的4個子女在22日的造勢晚會中一同現身，並與他們的媽媽林姿妙緊緊擁抱。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

選戰進入倒數，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙22日舉辦選前最後一場的大型造勢晚會，在選戰中飽受對手攻擊的林姿妙一家人，一起現身站在台上，強調不畏惡意的攻擊、打壓，堅持要為宜蘭縣民牟取更好的生活，在宜蘭安居樂業，並懇請宜蘭縣民為林姿妙主持公道、一起為宜蘭的未來加油。

去照顧更多辛苦家庭

林姿妙的二子林佑澤說，他們4姊弟真的很不捨媽媽在投入選舉後，受到了不斷的汙衊及抹黑，如今他們都已經長大了，除了感念母恩，也感謝鄉親們在這麼長的時間對媽媽的照顧，今天更將媽媽獻給宜蘭縣民，去照顧更多像他們一樣的辛苦家庭，也要懇請鄉親們一同為林姿妙加油。

林姿妙則是眼眶含淚看著4姊弟，並依序緊緊擁抱4個子女；長女林羿伶則當場唱起了「心肝寶貝」獻給母親，台下支持者也跟著高聲合唱，許多婆婆媽媽更感動到哽咽落淚。

另外，林姿妙競選總部22日也再度對蔡英文總統喊話，強調鐵路高架化是宜蘭鄉親最期盼的交通建設，每到了選舉總是會再被提起，卻屢屢被當成政治提款機。林姿妙陣營也質疑，蔡英文總統以「縣市長換人、換黨做，重大的建設都會沒了」，這種以執政的傲慢來恐嚇人民的心態，如何對人民交代？

要高架辦童玩拚經濟

競選總部並邀請宜蘭縣民一起向中央政府表達心聲，展現「宜蘭人不是二等公民，不要再等待了」的決心，大家在今日一起站出來，參加「要高架、辦童玩、拚經濟、顧民生，改變宜蘭大遊行」，大聲高喊「宜蘭要鐵路高架、民進黨不要再跳票」。

(中國時報)

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