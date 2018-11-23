街傳穩當選 蔣根煌全力催票

新北市議長及議員候選人蔣根煌選前遭對手陣營疑似放話指「穩當選」，讓蔣根煌選前48小時狂掃街鞏固選票。（吳岳修翻攝）

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中國時報
／新北報導

選前最後2天，候選人搶食選票花招百出，尋求連任市議員的現任新北市議長蔣根煌競選團隊發現，新莊街頭開始出現「蔣根煌一定當選」的耳語，意圖分食選票意味濃厚，蔣根煌不敢大意，決定在選前48小時內，拚老命全力掃街拜票，直接向支持群眾喊話「唯一支持蔣根煌」。

54歲的蔣根煌曾任多屆新莊市代會代表及主席、新北市議員及議長、新莊市體育會理事長等職，深耕新莊地區20多年，熟稔新莊大小事，為人海派親切、對事認真負責，選民服務到位，在新莊地區擁有豐沛人脈，當選議員後被推選為議長至今。

拚老命拜票 掃街破耳語

蔣根煌身兼議員、議長及藍營領頭羊等多重角色，不僅得做好監督市政、選民服務及推動地方建設，每逢議會開議期間還要主持議事，兼負起與市府溝通橋樑、協調藍綠議員間爭執，讓蔣根煌曾經感概「議長真不是人幹的」。

蔣根煌擔任議長多年，圓融的協調能力獲藍綠議員一致肯定，地方服務也得到選民認同，但今年選戰卻打得異常辛苦，在選戰步入尾聲的白熱化階段，蔣根煌競選團隊近來發現新莊街頭出現「蔣根煌一定當選」的耳語，研判可能是其他候選人意圖搶食蔣根煌選票的選舉奧步。

在距離投票日不到2天情況下，蔣根煌緊急決定最後48小時要「拚老命」上街頭，全力安排車隊及徒步掃街拜票，蔣根煌強調，沒有候選人敢說自己一定當選，只有「握緊每雙選民的手，跟每位選民點頭打招呼」，才能破除「穩當選」的謠言。

蔣萬安力挺 籲集中票源

立法委員蔣萬安特地錄製一段影片，呼籲選民切勿聽信街頭謠言，認為蔣根煌「一定當選」，進而將票源分散投給他人，蔣萬安強調蔣根煌雖然身為議長，但選情「非常危險」，他呼籲選民一定要集中票源投給蔣根煌，不僅確保藍營一席好議員，也幫議會留下好議長。

(中國時報)

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