燕推花博看免錢 龍痛批騙票

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）22日在大里、太平區以車隊掃街拜票，持續爭取選民支持。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導
經濟觀光產業界共50多個社團，發起聯署，支持林佳龍競選連任。（陳淑芬攝）

選戰進入倒數，台中經濟觀光產業界及社區發展協會等54個社團，22日連署力挺台中市長林佳龍連任，肯定4年施政。國民黨台中市長候選人盧秀燕則喊出，若順利當選，將於明年元旦開始，開放市民持身分證免費看花博。林佳龍痛批此舉是騙選票。

市民獨享 元旦開始

台中觀光產業、商圈委員會、攤販委員會及社區發展協會等共54個社團共同連署，昨在林佳龍競選總部公開力挺。台中巿國際觀光發展協會理事長柴俊林說，林團隊整合觀光資源，與國際接軌，清泉崗轉型台中國際機場，開拓定期直飛航線「中進中出」，花博更串連各行業。

台中巿旅館公會理事長鄭生昌表示，104年台中旅宿客約656萬人次，106年已提升至711萬人次，今年有世界花博，預計可達750萬人次。林佳龍強調，台中的進步，產業界最有感，台中人口已突破280萬人，3年多來招商9000億元，薪資成長是6都第1。

違反契約 傷害台中

盧秀燕總部發言人吳皇昇則回應，林佳龍一再說台中經濟好，只會更加顯示他離人民很遠。105年起連兩年國際和兩岸航線旅客分別下降4.12％與4.88％，昔日繁榮光景已不再。

盧秀燕22日宣布，若順利當選，將從明年元旦開始執行台中市民用身分證免費看花博。

對此，林佳龍痛批，盧以違反契約的方式來騙選票，不僅了破壞花博，更傷害台中形象。

(中國時報)

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