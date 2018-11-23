韓高合體掃街 黃拚直播造勢

2018年11月23日 04:13 中國時報 曹婷婷 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市長候選人黃偉哲（左三）22日上午正式啟動36小時不斷電直播。（李其樺攝）

國民黨台南巿長候選人高思博與高雄巿長候選人韓國瑜22日下午在台南、高雄交界合體掃街，吸引民眾拍照握手，韓國瑜熱情擁抱高思博，兩人高舉雙臂齊呼「南高連線，發財無限」，現場凍蒜聲不絕於耳。民進黨台南市長候選人黃偉哲22日上午從下營出發前往各區掃街，正式啟動36小時不斷電直播。

藍喊南高連線 發財無限

選前倒數時刻，韓國瑜把最後公開站台輔選機會獻給高思博，原訂韓國瑜要陪高思博從高雄湖內一路掃進台南仁德一帶，全程約15分鐘，但有媒體追問韓國瑜先前曾說過選前將不離開高雄，掃街計畫臨時生變，韓國瑜也特別聲明「我踩在高雄的土地上，沒離開過。」

「南高連線，發財無限、創意無限」高思博表示，如果兩人順利當選，南高連線共組南台灣發財圈，讓「東西賣得出去，人進得來，鄉親發大財」，人人都是台灣大富翁。韓國瑜表示，希望能與高思博在24日順利當選，聯手讓南台灣鄉親過更棒的日子，當南台灣經濟巨人站起來，北漂、西漂等許多問題就會消失。 今天選前之夜，韓國瑜也將透過視訊露臉，展現南高頻繁合作的默契。

綠營拜廟祈福 宣示決心

由於兩人合體所在位置是民進黨市議員陳明澤總部，當年319事件，阿扁就是在拜訪陳明澤後回台南掃街發生槍擊事件，韓國瑜被問到此事，強調要想快樂的事，把過去南台灣不愉快的事拋到九霄雲外，南台灣要站起來了，不要再提過去不愉快的事。

黃偉哲競選團隊首創網路直播取代選前之夜造勢，昨天上午，黃偉哲由前台南市副市長顏純左、民進黨台南市黨部主委黃先柱等人陪同，前往下營上帝廟參拜，宣示「會贏」決心；黃偉哲也向玄天上帝祈福，承諾如當選台南市長，會以台南市的發展為念，創造190萬市民的最大福利。

對於國民黨台南市長候選人高思博22日與韓國瑜同台，黃偉哲打趣說，要看投票日當天的天氣，如果「寒流」來了就加件衣服，強調選舉要努力靠自己而不是靠別人，選民在激情過後還是會回歸理性，看的是政策願景，以及候選人本身，這點自己是滿有信心的。

(中國時報)