保鶯歌唯一香火 蘇泓欽衝刺

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中國時報
／新北報導

打著傳承父親蘇有仁的新北市議員候選人的蘇泓欽，打出許多爭取在地建設、打造智慧城市的政見，受到好評，但由於蘇有仁提前解職，加上同選區強棒勢力紛紛進入鶯歌挖票而陷入苦戰，他也呼籲選民要集中選票，才不致讓鶯歌唯一香火中斷。

擁有澳洲電腦碩士、土銀電腦工程師學經歷投入選戰的蘇泓欽，以自己的所學推出老人照護共餐、推動地方建設等打造智慧城市政見，以清流之姿傳承父親蘇有仁的政績，盼打響崛起一戰。

為蘇泓欽選戰操盤的市議員蘇有仁，在選前因案解職，打亂的蘇泓欽的選戰策略，加國、民兩黨都沒有在鶯歌地區提出候選人選，各候選人紛紛進駐爭搶選票，更嚴重瓜分了蘇泓欽的票源。

由蘇有仁問政成績受到藍綠陣營行政首長的肯定，前台北縣長尤清、新北市副市長葉惠青、台北市副市長鄧家基也在競選總部成立時，現身為蘇泓欽拉票；新北市長朱立倫也在百忙之中，特別前來鶯歌為蘇泓欽打氣爭取選民支持。

蘇有仁從鎮民代表、縣議員、鶯歌鎮長、市議員，投入政壇超過30年，為鶯歌地區爭取了陶博館、鶯歌高職、三鶯新生地、鶯歌陶瓷老街及外環道等重大建設，打出「保住鶯歌唯一香火」的蘇泓欽，能否獲得鶯歌在地民眾的認同、擄獲外地選民的支持，也成為能否進入市議會的關鍵。

(中國時報)

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