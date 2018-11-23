江怡臻開直播 政見全都露

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中國時報
／新北報導

選舉從陸戰打到空戰，首次參選的新北市議員候選人江怡臻善用網路平台，深夜在臉書開直播透露參選以來的心路歷程，還秀出寶寶「可樂」的超音波照片，並拿出選舉公報向網友逐一介紹政見，吸引逾3千位網友觀看，為選情做最後衝刺。

江怡臻曾任新北市政府副發言人，是朱立倫「朱家軍」的重要子弟兵，憑著高學歷、高顏質，宣布參選後還被譽為「美女刺客」，來勢洶洶。

身為同選區最年輕的候選人，江怡臻的臉書有將近萬粉絲，儼然是最龐大、宣傳成效最高的平台。

面對激烈選情，她日前在臉書開直播，列舉各項公共議題和網友雙面討論，交流第一手意見，不只增加曝光度，也減少和民眾間的距離感。

江怡臻在直播中拿出選舉公報，從捷運三鶯線、萬大線完工後規劃、社會住宅的設置和預算、公托公幼的推動、老人共餐的據點設置等，列舉各項政見逐一向網友說明，口條清晰、內容完整，讓支持者不再需要透過選舉公報搜尋她的政見，只要觀看臉書影片就能一目暸然。

江怡臻也當場秀出寶寶「可樂」的超音波照，她說寶寶已經破百天，目前845公克，連醫生、護理師都稱讚他雙腿很長、鼻子很俏，平常掃街、吉普車拜票時，老是在肚子裡踢個不停，活力十分旺盛，非常健康，「謝謝你陪我走這場選戰，有了你，我更知道應該怎麼照顧大家、回應更多人的需求，監督市政要做得更好」。

(中國時報)

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