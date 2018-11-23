中和大排高壓電塔開拆

2018年11月23日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市中和區人口逾40萬人，在中和大排沿線上15座高壓電塔猶如不定時未爆彈，前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠自13年前開始關注，舉行近30次協調會，要求台電移除，確保居民安全，經多方努力，電纜今年9月已地下化，11月起進行鐵塔拆除作業，預計明年春節前拆完畢。

據了解，中和大排沿線有15座高壓電塔，分散在4至5公里的路面上，電塔樓高約15樓，這條高壓電堪稱「國安專線」，主要供應總統府、行政院、經濟部、國防部等公部門電力。

張慶忠指出，13年前擔任立委時開始關注高壓電塔問題，與陳錦錠舉行近30次說明會、協調會，強力要求台電盡速解決電塔問題，化解民眾對於電塔的恐懼。

張慶忠提到，中和區人口稠密，一旦發生危險後果不堪設想，有些電塔緊鄰住宅不到5公尺，中和居民不該生活在恐懼之中。

「如今電塔開始拆除，居民們都很開心！」陳錦錠表示，高壓電線路地下化是未來趨勢，一來可以化解民眾疑慮、降低不安情緒，二來可以對於環境也有加分作用，電塔拆除後的土地，可以爭取作為綠美化的基地，方便民眾休憩。

台電稱，電纜今年9月已地下化，電塔拆除作業自今年11月起開始進行，由於電塔相當高，工作人員都要非常小心進行拆除作業，避免發生工安意外，若工程順利，預計明年春節前拆完畢。

(中國時報)