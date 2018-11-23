翻轉吧，台灣民主新想像

2018年11月23日 04:12 中國時報 張景為

歷史將會怎麼記載2018年底這場驚異的選戰，是從苦悶壓抑中脫困、翻轉台灣的新開始？還是船過水無痕、終究慨嘆惘然的一場幻夢？24日就會給出答案。歷史何其諷刺，又如此奇妙，此時既是國民黨史上資源最少、實力最弱之際，卻也是10年來泛藍陣營士氣與熱情最高昂、期望最熱切的一次選戰。禍福相倚、奇正相生，這場選戰的結果不僅將檢驗國民黨是否還有存在的價值，更是沉淪的台灣能否重新激活的契機。

雖然民進黨執政失能，導致民生蕭條，民怨四起，但卻未必相對帶起民意對國民黨的好評。不料平地一聲雷，韓流橫空出世，從原被認為是藍軍沙漠的高雄，不斷外溢到全台各選區，不但振奮了整個泛藍陣營，更提高了中間選民的認同。回想起4年前的此時，國民黨深陷內外交逼的形勢，整個泛藍陣營瀰漫著失敗主義的氛圍，對照如今各選區分進合擊、戰志昂揚的氣勢與盛況，真有天壤之別。

對國民黨從含淚投票，到含淚不投票，再到對民進黨完全執政後感受的痛苦，泛藍選民恨鐵不成鋼、複雜糾結的心情，歷經失望、抗議，到抵制，再到爆發、覺醒、出現韓流的新希望，現在終於找到了一次有理由說服自己去投票，用行動扭轉變化的好機會。儘管這是民心的自主反擊而不是政黨的操作使然，是六都與各縣市的地方攻防，還不是攸關國家走向的中央政權大選，但是民心思變的大趨勢已顯而易見。

在六都中，目前台北、台中、高雄這三都均呈現膠著激戰局面，國民黨大幅收復的可能性不小，再加上新北市的穩定領先，一舉翻轉藍綠這10年來的地方版圖結構，足堪期待。事實上，此次地方大選「翻轉」台灣的意義是豐富多重的，絕非僅在一城一地的得失而已。

首先是對政黨的翻轉：韓國瑜在高雄的戰略主打的是非典型與拚經濟，不僅是對南台灣政治生態偏綠的「因地制宜」，更反映全民對政黨惡鬥的深惡痛絕；韓流崛起帶動全台民意自覺，新一波的政黨裂解與重組即將啟動。

其次是對地理的翻轉：台灣政治生態的「北藍南綠」存在已久，尤其南部更是綠得鐵板一塊，如果此次韓國瑜能收復高雄，勢將為南台灣灌入劃時代活水；一旦台北也能被丁守中收復，從台灣頭貫穿到台灣尾，必能讓整個台灣打通任督二脈，氣象更新。

其三是政治文化的翻轉：韓流開創了拒絕藍綠惡鬥、謾罵抹黑的選舉新風氣，能否進一步促動台灣民主的進階，值得觀察。

最重要的是兩岸發展的翻轉：此次地方大選避政治、閃統獨，拚經濟成為主軸，但台灣經濟遲滯、產業與民生陷入困境，固然是必須盡快解決的顯性課題，但實際上兩岸關係的發展與突破，才是真正根本的隱性關鍵，不久後的總統大選必是焦點。尤其台北如果能重回國民黨執政，以首都所匯聚的政經文化能量，必能為兩岸交流、和平共榮打開壯闊亮麗的全新格局。

可以預見，選後藍綠兩黨一定會展開大幅度的檢討與改革，而泛藍與中間選民一定更注意著國民黨的世代交替，以及領導階層的全面重組。很快就要投票一翻兩瞪眼了，想像一下未來台灣的新圖像，一個可以突破困境、擺脫鬱結，充滿能量與發展的新台灣，還有什麼猶豫的理由呢！（作者為資深媒體人）

(中國時報)