油膩中年就怕年齡歧視

互聯網真不是一個人人喜歡的好東西,雖然現在我們離不開它,但它確實顛覆了人們習以為常的交流方式,也讓很多企業在欲迎還拒中彆彆扭扭,但我沒想到它先改變的竟是台灣的選舉場景。這次的選舉讓我看見了不同以往的互聯網威力與年齡歧視,傳統組織動員再也敵不過網軍的登高一呼;老謀深算的幕僚早已被學姐學弟所取代,更有趣的是每個候選人都在想方設法讓自己看起來更像直播網紅,連政壇老面孔都成了票房毒藥不受待見。但同樣在台灣,我有一個準備前往大陸工作的學妹告訴我,她實在受不了原來公司的老氣龍鍾,每天陪著手抱保溫杯的主管開會,讓她覺得自己一輩子就這樣了。是的,台灣的選舉不知不覺已經被互聯網及年輕人掌控了話語權,但企業界的論資排輩仍然不動如山,是台灣產業特色使然?還是溫水煮青蛙時候未到?

《經濟學人》曾用「窮途末路」(End of the line)來形容台灣企業主平均年齡高居華人世界最高的現況。這幾年全球經濟跌宕起伏,各個產業都在殺戮中此起彼落,職場上歷經的激蕩與陣痛比以往來得都更為猛烈,2016年,Amazon員工平均31歲,Google員工均齡30歲, Facebook員工均齡28歲。而平均年齡38歲的老牌公司IBM,不久前還被ProPublica報導說,2017年起這家公司就在想方設法裁減40歲以上的員工。如果你還來不及想通為什麼台灣的選舉會突然被年輕人占領,那我告訴你職場年齡歧視鏈正在全球產業翻山倒海,它的隱然成型不是偶然,而是科技高速發展帶來的必然。

近日,《New Yorker》雜誌發表了一篇文章指出,年齡歧視由來已久,而且已經成為了一種文化,將年輕人與老年人割裂開來。我們該怎麼應對這樣的趨勢,成了當前社會上的一個重要命題。時代變了,《Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble》一書中,55歲的《Newsweek》記者Dan Lyons講述了自己在被解雇後的不幸遭遇。第一次被解雇時,他被告知公司可以拿他的薪水去雇5個大學剛剛畢業的年輕人。第二次是他發現自己被穿著夾腳拖鞋的年輕人所包圍,他們還給他起了個外號叫Grandpa Buzz(巴斯爺爺)。第三次是他意識到他待的科技公司開始把40多歲的人像過期雜誌一樣拋到一邊去。

這種急劇轉變源自於日益迅速的科技變革。在20世紀20年代,一個工程師一半的專業知識變得過時的時間周期是35年。在20世紀60年代,已經縮減為了10年,現在聽說更是5年不到。而新創的崛起更起到了推波助瀾的作用,1998年Larry Page 和Sergey Brin創立Google時,只有25歲;2004年,Mark Zuckerberg創建Facebook時只有19歲。矽谷創投名人Vinod Khosla曾說過,45歲以上的人基本上不會有什麼新想法。Y Combinator的聯合創始人Paul Graham宣稱,人生最好的時刻就是25歲。突然之間,年齡歧視好像已經成為一個主導全球企業的新文化。

當然,運動和瑜伽可以讓50歲的人看起來像30歲,但不幸的是科技變化正把職場上30歲的人變得像50歲,在諸如律師事務所和大學中,積累與資歷仍然很重要,但更多產業已經被搞得混亂不堪。中年,曾是人們人生中地位最高的時間階段,如今竟成為了產業危險的十字路口。資歷,本是舊經濟引以為豪的標記,今天卻被年紀輕輕的獨角獸打得自我懷疑。當然,還是有很多人告訴我,台灣是依靠代工發跡,代工製造就是需要底蘊沉澱,所以台灣可以繼續保有老驥伏櫪的產業特色。

我不反對,反正台灣產業到底是綠茶還是普洱茶,是會隨著時間的流逝貶值,還是隨著時間增值?隨著全球各產業的跌宕起伏及被新創頻頻顛覆,答案早晚都會出現。我總覺得人到中年,最怕油膩。很多人之所以陷入到油膩,有兩種情況:一種是比較成功的,掙了點錢,有了點地位,然後志得意滿,故步自封,天天就炫耀那點在年輕人看來很可笑的東西。還有一種就是自暴自棄,不思進取,自甘墮落。我相信台灣產業絕不是坐以待斃的第二種,我最怕的是它已經不知不覺變成了第一種,卻只剩自己不知道。(作者為創投合夥人)

