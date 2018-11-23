對抗威權的新人民運動

2018年11月23日 04:12 中國時報 湯紹成 、賴來焜 周陽山、、賴來焜

再過一天，一場新型的人民運動即將在台、澎、金、馬全面登場，它的主軸是：堅持民主改革、落實分權制衡、捍衛社會正義、維護文化傳承，並且以具體的行動抵制不公不義的民粹威權，還要藉民主的選票拒斥無法無天的獨裁專政！

對於這場選戰，我們的具體主張和訴求是：

一、選出負責任、有操守、肯幹實幹的政治能人，改變快速下頹的國內經濟，努力恢復國民對政府的信心，讓貪腐的權貴家族及早終結，並加速淘汰過時、老邁、無能的舊世代政客。

二、堅持維護憲法，反對分裂主義。在今年10項公投案中，無一涉及修憲，我們珍愛自己的國家，信守五權憲法，秉持中華民國立國精神，堅持自由民主與憲政主義。我們反對民粹政權、抵拒分裂主義，並強烈反對故意將兩岸和平惡化為零和關係，最後犧牲民眾的自由、尊嚴與福祉。

三、我們主張撙節政府開支、反對違憲的年金改革。政府的基本責任是行憲並守法，維護基本誠信原則，對於軍公教警消人員合法的退休金，應遵守承諾、徹底維護。

四、我們主張各級學校應強化中文聽說讀寫的能力，提供正向的歷史教材，加強對中華文化經典的訓練。我們反對日本軍國主義，拒斥殖民主義，並要以具體的教育改革行動，拒斥奴化教育，以彰顯自由民主的普世價值。

五、我們反對擴大煤電與火力發電，不但造成惡質汙染，也嚴重影響國民健康，形成政府預算與公共資源的嚴重虛擲。對於風電、太陽能及綠電設施，我們支持推廣，但反對不計成本與效率、盲目簽訂長年契約的作法。

六、我們反對政府違背程序正義，進行政治整肅，並以東廠自居、推動政治清算，形同抄家滅族！當前政府違背憲法第8條規範，強行設立不當黨產與轉型正義等機構，實屬嚴重違憲的不法行為，同時也破壞了司法正義與分權制衡機制。

七、我們反對候選人開空頭支票，不分城鄉落差、不計算財務平衡，全面設置捷運系統的作法。我們主張依據各地不同需要，分別設置不同功能的交通設施，以服務各地區的不同民眾。

八、 我們主張開放外國人在台就業，歡迎各國優秀人才來台灣工作、定居和生活。積極改善兩岸關係，鼓勵年輕人到大陸和港澳等地區就學、就業，也歡迎大陸及港澳人士來台就學、就業、就醫和觀光。

九、我們重視離島建設，金門、馬祖、澎湖等地區由於地理環境特殊、資源不足，應該允其設立自治特區，不必受台灣本島法制的局限，並得依據各地的條件與需要，彈性調整自治範圍與治理機制。

十、我們要為年輕人找出路，讓他們有工作、有尊嚴、有前途！他們應免於失業的恐懼、低薪的桎梏、仇恨的羈絆，同時也免於台獨鎖國的凌遲。我們要引領年輕人大膽西進，走向國際，積極加入一帶一路與全球化的建設行列，成為21世紀的地球人！

以上十點，是一場新人民運動的開端，能否實現，且拭目以待。（作者周陽山為金門大學教授，湯紹成為政治大學國研中心研究員，賴來焜為世新大學教授）

(中國時報)