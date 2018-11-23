每一縣市都是民主聖地

2018年11月23日 04:12 中國時報 李建榮

每逢選舉，選民的耳邊總會聽到一句話「民主聖地不能輸」，這句話倒過來解釋，「輸了就不是民主聖地」嗎？

這次縣市長選舉，蔡英文總統與總統府祕書長陳菊先後到宜蘭及高雄輔選時，再次聲嘶力竭喊出「宜蘭及高雄都是民主聖地，絕對不能輸」，其實被黨外稱為民主聖地的還有嘉義市。這次由於民進黨完全執政出現偏執傲慢，民怨沸騰，因而「台灣最大黨，討厭民進黨」才會應運而生，「民進黨不倒，經濟不會好」才會普受共鳴，甚至「1124滅東廠」也成了反對黨的催票口號。民進黨上下這次也充分感受到選情低迷，支持者不復以往熱情，選得很辛苦，這已是不爭的事實。這個情勢的發展，會否導致民進黨人士口中的「民主聖地」都變天？

雖然「民主聖地不能輸」已經不是新鮮口號，但在過去國民黨一黨獨大時，這句訴求在造勢場合是催票的利器。但睽諸台灣的地方選舉史，宜蘭、嘉義市已經打破藍綠，早有政黨輪替的紀錄，甚至藍營長期執政的基隆市、桃園市、新竹市也都變天過。

反觀高雄縣市，卻由民進黨長期執政20、30年，其他政黨始終難望其項背。因此這次韓國瑜迅速刮起的「變天風向」，勢如破竹，但也遭到民進黨傾全黨之力反擊，民進黨已有「絕對要守下高雄」的意志與決心。尤其國民黨主席吳敦義的失言風波，民進黨大肆反擊，轉守為攻，讓高雄市選戰在最後倒數時刻進入詭譎變幻莫測階段。

民主的可貴就在於定期選舉，能讓選民對執政者施政能力的良窳做出裁判。總統選舉都已經歷3次政黨輪替，甚至2008年與2016年，選民都分別給了國民黨與民進黨完全執政施展抱負的機會，當然這次的地方選舉也是讓選民好好檢驗蔡政府施政滿意度的時候到了。台灣如果任一縣市，皆因施政滿意度的不同，發生了政黨輪替的例子並成為常態，這就充分彰顯了「主權在民」、「人民最大」的理念。人民可以熱情支持你上台，也可以無情教訓你，收回對你的付託，沒有說一個縣市要哪個政黨永遠執政下去才是民主。民主不該被民粹綁架，民主更不應受一時的激情左右而失去檢驗的價值。

民主聖地不應停留在一黨一派的定義，而是應該昇華為全體選民的勝利。要守護台灣的民主價值，首要就是必須維護中選會的中立公正性，確保選舉的公平性不受挑戰。另外更重要的是提升選舉品質，選舉過程不謾罵、不攻訐，尤其重要的是選民的投票不受威脅利誘，能自由忠實地反映個人意志。所有不當的選舉作為會受到多數選民唾棄，這樣的選舉結果，台灣選民不就可以挺起胸膛說：台灣全島都是民主聖地了，這才是人民心目中所追求的民主之光、自由樂土。（作者為資深媒體人）

(中國時報)