2018年11月23日 04:12 中國時報 單驥

這次高雄比以前更有機會翻轉，對台南來說，她須面對兩種可能：其一是高雄翻轉後，不但把東西賣出去，同時商旅、遊客等也都接踵而至，因而發了大財；此時的台南是否也能跟進？也能發大財呢？抑或台南只能在旁無奈地說：「米粉湯很燙，小心慢慢地吃，別被燙到」了呢？

當然，更好的情況是，當高雄開始發大財之際，台南新的主政者也同樣地採行積極開放策略，且能與高雄無間地合作，從而發揮一加一大於二的「雙城經濟效應」，若此，則台南不但能發大財，更能讓台南重拾昔日風華，這將會是規模經濟與區域經濟發展上的最佳實例，也一定會是城市復興的典範。

高雄與台南固然分屬兩個行政區，因同在一日生活圈內，彼此早已呈緊密的互補關係。目前，高雄人吃的水多由台南而來，此外，高雄比較欠缺的文化歷史景觀，台南猶如日本京都之於大阪般，就會是高雄最佳的後盾。若此，高雄一旦被翻轉後，台南的抉擇更顯重要：台南是要選擇扮演著猶如白頭宮女話當年般無奈的角色呢？抑或台南義無反顧地選擇一個新市長，一齊打拚，共同開拓海內外觀光人流、物流、農漁產品流的大市場，大家一起創富呢？

對任何一個城市而言，經濟永遠是她發展的命脈。美國的底特律城就是一個最好的例子，當美國的汽車工業興起時，底特律是美國汽車工業發展上的一顆閃亮明珠，而當美國的汽車工業跌入谷底時，她也成了一座死城。同理，當高雄經濟走下坡時，台南的情況非但不會好，而且只會變得更差。

相對地，當高雄翻轉而發了大財後，台南能否也跟著發大財呢？答案當然是不一定，這要看，台南與高雄是否能彼此同心、齊力？若不能，那麼高雄發大財的果實，恐怕只有高雄獨享，因為此時人才與資金都會加速向高雄集中，原來的互補關係竟「逆向翻轉」成替代關係，而不斷失血後的台南，她只會更老、更窮。

台南人當然值得更好的選擇，台南人不但要吃到米粉，更有資格喝牛肉湯、吃牛排。為此，台南就需要選擇一條開放與友善的觀光大道、一條勇敢面向國際及中國大陸市場開拓的大道、一條廉能政府積極招商的大道、一條能讓台南人民安居樂業且能築夢的康莊大道。

台南詩人葉石濤說，台南是個適合人們作夢的地方。現在更應是台南人捲起袖子一起讓美夢成真的時刻！此刻台南想築什麼夢呢？對於美麗又哀愁的台南來說，且還給她一個富裕、有文化、有尊嚴的台南夢吧！這個台南夢，它一點兒也不奢侈，且現在來得正是時候！

（作者為國立中央大學產經所教授）

(中國時報)