捍衛民主價值 就靠你這一票

2018年11月23日 04:12 中國時報 主筆室

喧囂、拚場、政見會互控、網路飆罵，九一合選舉即將來到最後裁判時刻。這場選戰儘管競選各方火花四濺、劍拔弩張，但人民意志已清楚展現，包括濫用行政與社會資源的執政黨在內，都不能低估選民捍衛民主價值的意志，要維護乾淨選舉原則，不可使用奧步，否則必將遭選民唾棄。

九合一選舉對台灣政局影響十分關鍵。對民進黨而言，既牽涉到執政成績的中期信任投票，也牽動2020年總統大選黨內的權力生態。國民黨則是在連遭黨產會和促轉會凍結黨產、清算附屬機構的雙重打擊下，能否浴火重生的關鍵一役。對全體國人而言，自韓國瑜參選高雄市長以來，「寧可乾淨落選，也不要骯髒贏得選舉」的宣示，捲動了全台拒絕謾罵、抹黑、抹紅，淨化選舉、翻轉奧步的巨大民意浪潮，展現了台灣民主政治正朝向揮別民粹的自我糾錯和進化能量，這正是台灣民主的價值所在。

台灣民主成就確實值得全體國人用生命捍衛。國人共同走過戒嚴時期國府將共產黨、黨外、海外台灣人社團視為「三合一敵人」的白色恐怖；走過國民黨假公權力干預媒體、箝制新聞自由，用公權力壓迫個人乃至團體支持特定候選人的一黨獨大期。台灣民主改革雖然是朝野全體共同的成就，但國人至今仍然肯定從黨外時代到90年代的民進黨，為推動民主改革的付出和成就。

遺憾的是，民進黨重返執政以來，卻看到民主價值被扭曲，公權力的倫理被破壞，如果執政黨不能嚴守行政中立，反而濫用公權力介入選舉，這將是對台灣民主價值最大的戕害。

從黨產會跳過司法正常程序，在有違憲的爭議下凍結國民黨黨產開始，一連串認定婦聯會、救國團等為國民黨附隨組織後，在九合一選舉前，竟然爆發促轉會副主委張天欽指示要打擊國民黨的「東廠事件」；儘管張已下台，但促轉會公信力已蕩然無存。

當各界都把對選舉的公平性關注在防制政黨出奧步時，卻忽略了公權力機構不能將手腳伸入民間機構、新聞媒體，以公權力霸凌、恐嚇，企圖左右選舉。

不幸的是，九合一投票前，爆發農委會竟然以「雲林縣選情危險」為由，要求豐年社社長被「自行請辭」，赤裸裸地遂行圖利特定政黨而踐踏專業人員的行政霸凌。原本職司維護媒體自律、保護新聞自由免受外來干預的國家通訊傳播委員會（NCC），竟然以TVBS電視日前下架美國在台協會主席莫健談台灣選舉影片為由，約談業者，要求查閱相關編輯會議紀錄。九合一選戰最後一周，更密集發函邀請媒體「喝咖啡」，要求媒體對所謂「閱聽人」的檢舉3天內就必須做出答覆，不顧法定20天的期限。

選前NCC大動作找新聞台喝咖啡、約談特定媒體，令人回想起戒嚴時期的警備總部或新聞局；不僅有以公權力干預媒體自主、破壞新聞自由之嫌，也凸顯了NCC竟然在換黨執政後就變了另一張面孔。

為防杜執政黨借新聞事業管理為由，以公權力介入媒體運作和新聞自由，台灣才仿傚美國聯邦傳播委員會成立NCC，以促進通訊傳播健全發展。然而，NCC在選前，卻將手伸到媒體的編輯台，以評鑑選舉新聞為由，侵入媒體專業自主領域，甚至進而讓媒體在面對NCC執照審核的壓力下，而形成寒蟬效應。

蔡總統三番兩次指稱九合一選舉受到對岸的干預，特定支持民進黨的媒體竟然也稱國民黨、中國和中資媒體是「三合一敵人」，以粗暴言語辱罵國民黨籍參選人，卻不見NCC有所反應。國人絕對不希望NCC變成另外一個東廠，各新聞媒體大都已建立新聞編審、輿論回饋與糾錯機制，閱聽人才是最好的評價人。NCC不該在壓力下，跨出破壞媒體專業自主的錯誤第一步。

九合一是地方選舉，最後不論哪一個政黨勝選，都無關國家定位與兩岸關係，無論指責對手出賣台灣，或動用司法情治機關指控對手勾結大陸、涉貪，或由立委在言論免責權保護傘下抹黑對手，這類行為都是選舉奧步，選民不可相信這類資訊，並在24日用選票翻轉這種民主惡行。

(中國時報)