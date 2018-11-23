2018年11月23日 04:12 中國時報 主筆室

距離投票日只剩下24小時，由於各地選情繃得很緊，勝負間只有些微差距，23日是最後的拚場，不只六都市長戰況激烈，地方縣市議員選舉一樣廝殺得昏天暗地。民眾在社群媒體上奔走呼號、抱團取暖，可以充分感受到選民的焦慮。

本來選舉是民主的常態，平常心看待即可，但是長年以來藍綠拚鬥激烈，這一次已經可以看到選民「選人不選黨」的變化。韓流是這次選舉的最大看點，韓國瑜帶動的這股風潮，決定台灣未來政治發展的新走勢，不僅為地方首長的新生態定樁，更吹動下屆總統大選的風向。

韓流帶給民進黨創黨以來最大的衝擊，基於過去的經驗，高雄曾出現兩次民進黨靠奧步勝選的歷史，這一周來，社群媒體上出現許多「奧步招數預言」，算是先打預防針。這些奧步預言中，有民進黨在最後造勢場出悲情絕招、有候選人被槍擊、有做票、有選後以司法案件讓候選人無法上任，一如「卡管案」般，林林總總。

經過促轉會的東廠事件以及中選會在公投案處理過程的不公允，民眾最大的焦慮就是擔心選舉不公，怕中選會成為另一個東廠，畢竟任何的奧步都不如直接從中選會下手。行政院長賴清德也就此提醒選務機關，不容有任何疏忽或是意圖破壞選舉的不法行為。

台灣的民主走到今天實屬不易，公平是選舉最重要的價值。任何的奧步都是台灣民主發展的逆流、選舉史上的汙點。所有候選人或政黨都應有此體認。

(中國時報)