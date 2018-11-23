2018年11月23日 04:12 中國時報 楊艾俐

剛打完選戰慘勝的川普，正在重整江湖，除了阻止移民、和中國打貿易戰外，拚經濟是首要。川普對經濟問題最拿手的是長短期各有本領，例如個人稅進一步降低，繼續吸引外資，川普也有短期的危機應變力，例如每當中東不安時，他總在推特上警告，OPEC不能減產，也不要想漲價，此舉對降低美國乃至世界通貨膨脹至為重要，RBC資本商品戰略負責人克服特（Helima Croft）表示，川普的推特已成為抑制油價上升的重要力量。估計以川普注重經濟問題的程度，未來兩年美國經濟應該繼續穩定成長。

我在美國親眼看見經濟的繁榮，購物中心洶湧的人潮可以看得出消費能力及就業機會的增加，美國失業率已經降到2008年的最低水準，兩年來經濟成長都達到4%以上，美國已經是全世界外商投資居冠，但仍然孜孜不倦吸引美商回流及外商投資。去年比前年外商投資額又成長10%左右，這都要靠領導人長期和短期的重視及能力。怪不得，川普要批評記者從不報導他經濟方面的成績，只注重他的通俄門、逃漏稅、懲罰非法移民。

真希望台灣的領導人能有如此認識及能力，處理經濟問題。一個只講究自己認為的「轉型正義」及「統獨意識」的政府，是否有處理經濟危機的能力？2008年金融危機，全世界萬分緊張，台灣自不免倖存之際，行政院長劉兆玄宣布政府將實施銀行存款（個人及企業）全額保障，也就是有銀行倒閉，存在銀行裡面的存款，政府會全數賠償，當時我國是亞洲第一個宣布存款全保的國家。之後香港、新加坡、馬來西亞陸續跟進採相同措施，於是，包括台灣在內的整個亞洲金融安定下來了。現在想起來，如果當時有一家銀行有問題，用戶必然擠兌，也會牽動其他銀行，再來股市震盪，台灣前途不堪設想。

台灣經濟已多年不景氣，國民黨和民進黨應該同負其責。在中央銀行總裁楊金龍對立法院所作報告中，我國經濟不管成長率還是平均國民所得，落後其他四小龍主要關鍵之一，是內需對經濟成長率的貢獻都低於其他四小龍，縱使外銷需求也無法彌補。內需的組成是民間消費與民間、公營事業投資成長，這兩項都是政府可以盡力的，例如民間消費，民進黨政府上台後，一是劇減軍公教退休金，另一則是因為兩岸不和，陸客大量減少，對經濟前景擔憂，民間當然不可能大肆消費。

而根據今年瑞士國家競爭力排比的報告，台灣排名第17名，已落後中國大陸的第13名。落後的項目都是與與政府相關，如體制（21名），基礎建設（25名），勞動市場（16名）經商法規（30名），民間和政府要一起擔負責任的是台灣人才力只排名全球27名，不單落後新加坡、香港、甚至落後只是四小虎的馬來西亞，令人唏噓。

如今中美貿易戰是危機也是轉機，有很多台商返台投資，卻也面臨找不到地、電不夠、找不到人，也是台灣企業面臨的五缺（缺水、缺電、缺人、缺地、缺工）。選舉完了，不管六都屬誰，都是政府要拚經濟的時候了。

(中國時報)