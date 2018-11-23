2018年11月23日 04:12 中國時報 黃光國

東奧正名公投彷佛是一面「照妖鏡」，公投日子愈接近，相關政治人物就愈是「原形畢露」。如眾所知，獨派團體本來是想用「厚黑學」中的「敲鍋法」，把問題搞大，利用這個公投案逼蔡政府向墨綠選民表態；不料所謂的「討厭民進黨」卻想落井下石，透過網路「呼群保義」，叫大家用「砸鍋法」，乾脆弄個爛攤子，叫蔡政府來收拾。

蔡政府看情勢不妙，趕緊放消息，說政府已經透過管道向國際奧會表明，即使東奧通過，也不會改變目前台灣以「中華台北」名義，出席各種國際賽事的現狀。這分明是想用「鋸箭法」，把自己的責任先推乾淨。據報導，蔡英文日前在一位獨派大老慶生的場合，曾經轉述她與美國在台協會主席莫健會面時，莫健表示：美國對「東奧正名」幫不上忙。還說中國可能藉此將台灣踢出國際奧會。

莫健的說法實在令人傷感。蔡英文常常喜歡誇耀：說她在國際社會上也是棋手，不是棋子。請問：就東奧正名公投而言，蔡政府的處理方式，到底是棋手，還是棋子？

東奧正名公投的領頭羊紀政在這個緊要關頭，也出來表態了。她說：萬一我國選手遭到停權禁賽，台灣還可以「自己舉辦國際性比賽」；再不濟我國選手仍有可能「以個人身分參賽」。第一個方案顯示：她對蔡政府懷有堅強無比的信心。但她在這個節骨眼講這種話，蔡英文到底該頒給她一張褒揚令，還是該叫國安單位徹查她的說話動機，恐怕會叫蔡政府舉棋不定。

至於第二個方案，顯得這位紀大小姐真的是不食人間煙火。她自己參加過多少次的國際賽事，請問：有那一次是「以個人身分參賽」的？她難道不知道自己在國際賽場上的輝煌紀錄，耗用了多少國家資源嗎？今天她要叫年輕選手「以個人身分」報名參加國際賽事，未免太不人道吧？

紀政和趙士強都是行政院體育發展委員會的委員，但兩人對東奧正名的態度完全相反。趙士強質疑：「日本次級團體嚮應此事，但真的發生事情時，他們會出來嗎？」所謂「次級團體」，就是大家耳熟能詳的那幾個右翼團體。趙士強不好意思追問的問題：「他們即使站出來，又有用嗎？」這是最令人傷感的問題。

墨綠的朋友為了追求獨立，不惜緊抱美國和日本的大腿，簡直就是「以美日興亡為己任」。可是到了緊要關頭，美國和日本總是叫在台協會主席或那幾個右翼團體出來說些不痛不癢的混話，置台灣生死於度外。「東奧正名公投」這面照妖鏡能不能讓台灣人民看清楚台灣處境的客觀事實呢？這個公投案不管會弄出什麼樣的結果，這是最值得大家深思的問題！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)