農委會也搶當東廠

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中國時報
周信佑

近來政府官員違法濫權事件層出不窮，從促轉會東廠化、NCC擴權介入媒體編審、中選會違法公投公告、蔡總統以涉及恐嚇言論為彰化縣長輔選，到豐年社社長被迫請辭，看著政府對政治不正確的恫嚇手段，讓本該遵循行政中立的政府機關一個個東廠化，實令國人瞠目結舌。這還是成立之初，有正義感、有理想、有民主素質的民主進步黨嗎？

豐年社成立於1951年，肩負政策宣導的任務，以報導農業生產技術、宣導農業訊息為主，主要發行刊物有《豐年》月刊、《鄉間小路》及「豐年叢書」等，並成立新媒體平台「農傳媒」，傳播農業資訊，討論農業相關議題。近期因協助斗南鎮農會總幹事張有擇出版《思維決定出路──小鎮CEO的添農八部轉型學》一書，記錄農會轉型全體員工胼手胝足，讓雲林農產品到海內外成功銷售的歷程，11月14日一場小規模的新書簽名發表會，卻在雲林地方政壇掀起滔天巨浪。只因出書的張有擇被視為此次參選縣長張麗善的張系人馬，演變成出版社長汪文豪被扣上「疑為他人助選」的帽子，遭農委會出手拔官。

此事最離譜之處在於，公務機關對於人員聘用、降職與解任皆有一定規矩與法令可供遵循，但是上周五卻是農委會副主委李退之與農委會新約聘的「顧問」張琦凰在沒有證據證明社長「為他人助選」的情況下，逼迫豐年社社長請辭。一個農委會新聘任顧問且不具公務員資格竟能插手豐年社社務，甚至還能介入社長的任免，誰賦予他「寧可錯殺一萬不可縱放一人」的權責？如此罔顧董監事會職權，豈是公司治理之道？且在錄音資料被公開後，李退之受訪仍堅稱，「我們沒辭退他啊！」政府官員前後說詞不一，還硬拗，這不僅是對農委會形象的傷害，更是對政府誠信最嚴重的踐踏。

很難想像，台灣解除戒嚴已逾30年，歷經多次選舉、修憲、總統直選與政黨輪替，怎麼還有在職務範圍內協助出本書就後算帳的情事發生呢？《韓非子》〈有度篇〉就談到：「國無常強，無常弱。奉法者強則國強，奉法者弱則國弱。」「故當今之時，能去私曲，就公法者，民安而國治：能去私行，行公法者，則兵強而敵弱。」

執政者要鞏固政權，爭取民心，需要的不是權謀，而是遵循法治、講證據，讓政治歸政治，產業歸產業，不要混為一談，過度政治化與人治，台灣農業不會進步，社會不會祥和。執政者不能為了選舉破壞了所有的制度，農委會更不應該繼促轉會之後自貶為東廠，李退之應該為農委會的錯誤作為負責。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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