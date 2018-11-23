2018年11月23日 04:12 中國時報 邱祖胤

陸片《大象席地而坐》贏得金馬獎，片中刻畫現代人的無助、無奈與厭世感，令人震撼，可惜導演胡波去年輕生，本人無緣感受這分榮耀，影片形同預言。

有關該片評論，高見很多，我倒想提幾則與大象有關的寓言。

小時候看過的童話，獵人深入叢林大開殺戒，只為價值不菲的象牙，一日身陷叢林，被象群包圍，獵人心想完蛋了，沒想到象群竟帶他去象墓，裡面有取之不盡的象牙，祈求他從此收山，象墓裡的一切任他「吃到飽」，獵人依約收手，停止殺戮。

另一則故事，一戰以前，某普魯士貴族到非洲大陸行獵，戰績輝煌，一日受困暗洞，卻有一老象進來等死，象與其天南地北聊了起來。獵人告以身世，包括5歲喪母，7歲喪父，曾待孤兒院，幸獲領養，後隨養父周遊列國，日後結婚生子，擁有幸福家庭，可惜經此一難，再也無法見到一雙可愛的兒女。

老象聞後，淚流滿面，遂為其指出明路，獵人終於脫困，與同伴會合，卻因職業習慣，暴露了老象行蹤，同伴循線入洞，未等老象自然死亡，即開槍屠殺，拔取象牙。獵人活至80，臨終前才寫下這段經歷，並深自懺悔：「吾友，你不該為我哭泣，比起我的偽善與殘忍，你的眼淚比珍珠還可貴，我低賤的人格，配不上你的眼淚。」

兩則寓言，都直指人類的貪婪與凶殘，第一則故事若屬真實，恐怕後續的情節兒童不宜，畢竟在真實的世界裡，人類從未停止殺戮，現實應是人類搬完滿洞的象牙之後，繼續獵殺。

至於第二則故事，內容更貼近真實，這才是人類可能會做的事，死前懺悔，逢生後故態復萌，乃至忘恩負義，然後到臨終前再懺悔一次，只為讓自己心理上能過得去，盼能逃過良心的審判。

童話及電影以大象為隱喻，有其特殊用意，大象智商高，有靈性，體型龐大，亦是力量的象徵，卻總是被人類所利用，或被屠殺，或被奴役。人類以象自比，各取其優缺點以自喻。

但人類總說，天地不仁，以萬物為芻狗，那是人類為掩飾自身劣根性所說的謊言，潛台詞是：天都不仁了，人類殘忍又算什麼？所以不但對動物下毒手，也對同類下毒手。其實萬物有靈，其生存法則本乎自然，再怎麼殘忍，都不致於像人類一般造成毀滅性的危害。

大象席地而坐，那是人類坐困愁城的自憐自艾；大象的眼淚，則是大地慈悲的隱寓，也是人性本善的回照；至於帶人類去挖寶，那是人類發財夢的超展開，異想天開到了不可思議的地步。

人類不必自比大象，人類夠聰明，不必向大象取經，也不必等大象流淚。人類要的是自省自重，知所節制，而不是大象的眼淚。太象不必也不該為人類哭泣。

(中國時報)