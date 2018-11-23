選前之夜 楊文科邀大咖 鄭朝方徐欣瑩辦音樂會

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

倒數48小時，新竹縣長候選人卯足勁拚了！國民黨楊文科在新北市長朱立倫陪同下從竹北開始掃街，民進黨鄭朝方一早跟婆婆媽媽跳晨操，民國黨徐欣瑩在穩住溪北票源後，全力在竹東吸票。此外周五的關鍵選前之夜，楊文科6度邀請前總統馬英九站台，鄭朝方接續音樂方城市魅力，徐欣瑩則走溫馨歌唱風，各自精彩。

楊文科籲挺藍重返執政

朱立倫22日頂著斜風細雨，坐上競選戰車，陪同楊文科繞行竹北，向新竹縣鄉親們懇託全力支持楊文科當選，楊文科則持續前往關西、新埔等地區掃街拜票。國民黨主席吳敦義晚間出席楊文科在湖口舉辦的晚會，呼籲民眾全力支持楊文科，團結一心贏得勝選，讓國民黨2020年能夠重返執政。

鄭朝方跳晨操搶婦女票

鄭朝方大清早在雨中跟婆婆媽媽們大跳晨操，搶攻婦女票，倒數48小時，持續以車隊掃街方式打陸戰，臉書場場直播，在拜票途中行銷新竹縣之美，網友紛紛留言看直播也能長知識。還有熱情支持者，忙著看直播捕捉「野生鄭朝方」，魅力持續攀升。

綠大老林光華挺徐欣瑩

徐欣瑩穩住溪北主場後，下午再衝鄭朝方大本營竹東，車隊掃街還不夠，晚間在台北市長柯文哲的妹妹柯美蘭醫師陪同下，徒步掃街拜票。另外，徐欣瑩選前獲民進黨客家大老林光華力挺，預估可吸收部分林氏宗親票源。

23日選前之夜，楊文科將在竹東邀請馬英九、吳伯雄以及吳敦義等3名前後任黨主席出席造勢，且有藝人郭子乾扮成高雄市長候選人韓國瑜主持。鄭朝方則回到家鄉舉辦選前之夜。僅徐欣瑩在竹北舉辦音樂晚會，邀請南方二重唱、張智成獻唱。

(中國時報)

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